Житель Сургута посмертно награжден орденом Мужества за участие в СВО

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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Герман Ли погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Сургута Герман Ли посмертно награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«[Герман Ли] героически погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Донецкой Народной Республики. За совершенные в бою подвиги награжден орденом Мужества посмертно», — сообщает мэрия в соцсети.

Герман Ли родился в Казахстане, в селе Ак-Башат. В октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества жителя ХМАО, погибшего в зоне СВО. Вартовчанин Виктор Попков погиб при выполнении боевых задач.

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Житель Сургута Герман Ли посмертно награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «[Герман Ли] героически погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Донецкой Народной Республики. За совершенные в бою подвиги награжден орденом Мужества посмертно», — сообщает мэрия в соцсети. Герман Ли родился в Казахстане, в селе Ак-Башат. В октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества жителя ХМАО, погибшего в зоне СВО. Вартовчанин Виктор Попков погиб при выполнении боевых задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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