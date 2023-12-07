Житель Сургута посмертно награжден орденом Мужества за участие в СВО

07 декабря 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Герман Ли погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Сургута Герман Ли посмертно награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «[Герман Ли] героически погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Донецкой Народной Республики. За совершенные в бою подвиги награжден орденом Мужества посмертно», — сообщает мэрия в соцсети. Герман Ли родился в Казахстане, в селе Ак-Башат. В октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества жителя ХМАО, погибшего в зоне СВО. Вартовчанин Виктор Попков погиб при выполнении боевых задач.

Житель Сургута Герман Ли посмертно награжден орденом Мужества за участие в специальной военной операции. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «[Герман Ли] героически погиб в конце ноября 2023 года в селе Водяное Донецкой Народной Республики. За совершенные в бою подвиги награжден орденом Мужества посмертно», — сообщает мэрия в соцсети. Герман Ли родился в Казахстане, в селе Ак-Башат. В октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества жителя ХМАО, погибшего в зоне СВО. Вартовчанин Виктор Попков погиб при выполнении боевых задач.