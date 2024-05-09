Лукашенко попросил силовиков «присмотреть» за укрывшимся в Белоруссии польским судьей

Лукашенко попросил милицию обеспечить безопасность польскому судье Шмидту
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил о намерении рассмотреть заявление польского судьи на политубежище Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил милицию присмотреть за польским судьей Томасом Шмидтом, который покинул свою страну и перебрался в Республику Беларусь. Об этом глава республики заявил во время общения с журналистами после мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

«Лукашенко заявил, что попросил милицию присмотреть за польским судьей, „чтобы его не угробили“», — передает слова Александра Лукашенко издание «Белта». Также президент сказал, что рассмотрит заявление Шмидта на предоставление ему политического убежища.

Ранее Шмидт покинул Польшу и попросил политубежища в Белоруссии. Причиной такого шага для судьи стал тот факт, что Варшаву втягивают в украинский конфликт, передает «Царьград».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил милицию присмотреть за польским судьей Томасом Шмидтом, который покинул свою страну и перебрался в Республику Беларусь. Об этом глава республики заявил во время общения с журналистами после мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. «Лукашенко заявил, что попросил милицию присмотреть за польским судьей, „чтобы его не угробили“», — передает слова Александра Лукашенко издание «Белта». Также президент сказал, что рассмотрит заявление Шмидта на предоставление ему политического убежища. Ранее Шмидт покинул Польшу и попросил политубежища в Белоруссии. Причиной такого шага для судьи стал тот факт, что Варшаву втягивают в украинский конфликт, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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