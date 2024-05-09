09 мая 2024

В НАТО оценили шансы нападения РФ на страны альянса

Заместитель генсека НАТО: Россия не намерена нападать на страны альянса
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель,  stock
Мирча Джоанэ подчеркнул, что сейчас Россия не намерена нападать ни на одну из стран альянса Фото:

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у России сейчас нет намерений нападать ни на одну страну, входящую в альянс. В эфире радио Unirea FM он подчеркнул, что НАТО на данный момент находится в процессе «адаптации и трансформации».

«Очевидно, у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство, входящее в НАТО. Но против нас развязана тотальная гибридная война… Наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности», — приводит слова Мирча Джоанэ РИА Новости.

Он также отметил, что нынешние изменения НАТО — сильнейшие за последние десятилетия. По его словам, важная часть трансформации альянса в оборонных планах — увеличение производства военно-промышленного комплекса.

В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и нападать на государства Североатлантического альянса, передает RT. По мнению российского лидера, заявления США и НАТО о возможной агрессии со стороны РФ необходимы, чтобы побудить западные страны платить деньги.

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у России сейчас нет намерений нападать ни на одну страну, входящую в альянс. В эфире радио Unirea FM он подчеркнул, что НАТО на данный момент находится в процессе «адаптации и трансформации». «Очевидно, у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство, входящее в НАТО. Но против нас развязана тотальная гибридная война… Наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности», — приводит слова Мирча Джоанэ РИА Новости. Он также отметил, что нынешние изменения НАТО — сильнейшие за последние десятилетия. По его словам, важная часть трансформации альянса в оборонных планах — увеличение производства военно-промышленного комплекса. В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и нападать на государства Североатлантического альянса, передает RT. По мнению российского лидера, заявления США и НАТО о возможной агрессии со стороны РФ необходимы, чтобы побудить западные страны платить деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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