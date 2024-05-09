В НАТО оценили шансы нападения РФ на страны альянса

Заместитель генсека НАТО: Россия не намерена нападать на страны альянса

10 мая 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Мирча Джоанэ подчеркнул, что сейчас Россия не намерена нападать ни на одну из стран альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у России сейчас нет намерений нападать ни на одну страну, входящую в альянс. В эфире радио Unirea FM он подчеркнул, что НАТО на данный момент находится в процессе «адаптации и трансформации». «Очевидно, у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство, входящее в НАТО. Но против нас развязана тотальная гибридная война… Наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности», — приводит слова Мирча Джоанэ РИА Новости. Он также отметил, что нынешние изменения НАТО — сильнейшие за последние десятилетия. По его словам, важная часть трансформации альянса в оборонных планах — увеличение производства военно-промышленного комплекса. В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и нападать на государства Североатлантического альянса, передает RT. По мнению российского лидера, заявления США и НАТО о возможной агрессии со стороны РФ необходимы, чтобы побудить западные страны платить деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у России сейчас нет намерений нападать ни на одну страну, входящую в альянс. В эфире радио Unirea FM он подчеркнул, что НАТО на данный момент находится в процессе «адаптации и трансформации». «Очевидно, у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство, входящее в НАТО. Но против нас развязана тотальная гибридная война… Наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности», — приводит слова Мирча Джоанэ РИА Новости. Он также отметил, что нынешние изменения НАТО — сильнейшие за последние десятилетия. По его словам, важная часть трансформации альянса в оборонных планах — увеличение производства военно-промышленного комплекса. В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и нападать на государства Североатлантического альянса, передает RT. По мнению российского лидера, заявления США и НАТО о возможной агрессии со стороны РФ необходимы, чтобы побудить западные страны платить деньги.