Салют разорвался слишком низко от зрителей
На юго-востоке Москвы салют в честь 9 мая попал в толпу. По предварительным данным, пострадала девушка. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«ЧП произошло в Кузьминках. Один из фейерверков осыпал толпу зрителей. Пострадала девушка, которая подвернула ногу, убегая от горящего заряда частей салюта», — пишет
Девушке оказала помощь бригада дежурной скорой помощи. С ожогами к медикам никто не обращался.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
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