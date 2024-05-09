09 мая 2024

Baza: салют в Москве попал в толпу. Видео

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Салют над Москвой с Воробьевых Гор. Москва, салют
Салют разорвался слишком низко от зрителей Фото:

На юго-востоке Москвы салют в честь 9 мая попал в толпу. По предварительным данным, пострадала девушка. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«ЧП произошло в Кузьминках. Один из фейерверков осыпал толпу зрителей. Пострадала девушка, которая подвернула ногу, убегая от горящего заряда частей салюта», — пишет Baza.

Девушке оказала помощь бригада дежурной скорой помощи. С ожогами к медикам никто не обращался.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.

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На юго-востоке Москвы салют в честь 9 мая попал в толпу. По предварительным данным, пострадала девушка. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ЧП произошло в Кузьминках. Один из фейерверков осыпал толпу зрителей. Пострадала девушка, которая подвернула ногу, убегая от горящего заряда частей салюта», — пишет Baza. Девушке оказала помощь бригада дежурной скорой помощи. С ожогами к медикам никто не обращался. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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