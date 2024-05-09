Baza: салют в Москве попал в толпу. Видео

10 мая 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Салют разорвался слишком низко от зрителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU На юго-востоке Москвы салют в честь 9 мая попал в толпу. По предварительным данным, пострадала девушка. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ЧП произошло в Кузьминках. Один из фейерверков осыпал толпу зрителей. Пострадала девушка, которая подвернула ногу, убегая от горящего заряда частей салюта», — пишет Baza . Девушке оказала помощь бригада дежурной скорой помощи. С ожогами к медикам никто не обращался. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юго-востоке Москвы салют в честь 9 мая попал в толпу. По предварительным данным, пострадала девушка. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ЧП произошло в Кузьминках. Один из фейерверков осыпал толпу зрителей. Пострадала девушка, которая подвернула ногу, убегая от горящего заряда частей салюта», — пишет Baza. Девушке оказала помощь бригада дежурной скорой помощи. С ожогами к медикам никто не обращался. URA.RU направило запрос в пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.