В Берлине задержали 10 человек за георгиевские ленты

10 мая 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Люди пришли на мероприятия в Берлине с георгиевскими лентами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Берлине во время акций, посвященных 9 Мая, полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «На акциях 9 мая в Берлине были задержаны 10 человек за нарушение правил, введенных полицией в преддверии празднования», — говорится в сообщении Bild. Среди запретов были флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, военная униформа и пение военных песен, а также символы «V» и «Z». Несмотря на эти инциденты, полиция отметила, что большинство мероприятий прошло без серьезных нарушений порядка. Задержанные лица нарушили правила, пронеся запрещенные символы или оскорбив сотрудников полиции. Ранее сообщалось о введении ограничений на празднование Дня Победы в Германии в связи с текущими международными обстоятельствами и напряженностью в отношениях между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Берлине во время акций, посвященных 9 Мая, полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «На акциях 9 мая в Берлине были задержаны 10 человек за нарушение правил, введенных полицией в преддверии празднования», — говорится в сообщении Bild. Среди запретов были флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, военная униформа и пение военных песен, а также символы «V» и «Z». Несмотря на эти инциденты, полиция отметила, что большинство мероприятий прошло без серьезных нарушений порядка. Задержанные лица нарушили правила, пронеся запрещенные символы или оскорбив сотрудников полиции. Ранее сообщалось о введении ограничений на празднование Дня Победы в Германии в связи с текущими международными обстоятельствами и напряженностью в отношениях между странами.