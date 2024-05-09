09 мая 2024

В Берлине задержали 10 человек за георгиевские ленты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, патриотизм, георгиевская ленточка
Люди пришли на мероприятия в Берлине с георгиевскими лентами Фото:

В Берлине во время акций, посвященных 9 Мая, полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«На акциях 9 мая в Берлине были задержаны 10 человек за нарушение правил, введенных полицией в преддверии празднования», — говорится в сообщении Bild. Среди запретов были флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, военная униформа и пение военных песен, а также символы «V» и «Z».

Несмотря на эти инциденты, полиция отметила, что большинство мероприятий прошло без серьезных нарушений порядка. Задержанные лица нарушили правила, пронеся запрещенные символы или оскорбив сотрудников полиции.

Ранее сообщалось о введении ограничений на празднование Дня Победы в Германии в связи с текущими международными обстоятельствами и напряженностью в отношениях между странами.

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В Берлине во время акций, посвященных 9 Мая, полиция задержала 10 человек за нарушение установленных запретов на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «На акциях 9 мая в Берлине были задержаны 10 человек за нарушение правил, введенных полицией в преддверии празднования», — говорится в сообщении Bild. Среди запретов были флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, военная униформа и пение военных песен, а также символы «V» и «Z». Несмотря на эти инциденты, полиция отметила, что большинство мероприятий прошло без серьезных нарушений порядка. Задержанные лица нарушили правила, пронеся запрещенные символы или оскорбив сотрудников полиции. Ранее сообщалось о введении ограничений на празднование Дня Победы в Германии в связи с текущими международными обстоятельствами и напряженностью в отношениях между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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