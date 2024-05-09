Айза раскритиковала Водонаеву из-за Гуфа

10 мая 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

По словам Айзы-Лилуны Ай, Алена Водонаева (на фото) злится из-за того, что не смогла стать женой Гуфа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер Алена Водонаева, посмеявшись над нарядом хип-хоп дивы Ники Минаж на Met Gala-2024, сравнила ее с бывшей женой репера Гуфа (Алексея Долматова) Айзой-Лилуной Ай. В ответ на это Айза заявила, что телеведущая пытается ее задеть только из-за того, что не смогла стать женой Долматова. В своем telegram-канале Водонаева написала, что Минаж «чисто бывшая жена одного русского рэпера», сошедшая с ума и выразившая свое состояние в показанном платье. «Водонаева все не может успокоиться, что не она стала бывшей женой Гуфа, а только подбирала шестерок Гуфа и с ними активно пыталась устроить личную жизнь. Алена, прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Аленой Водонаевой», — указала Айза в своем блоге в Telegram. Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова ранее заявляла, что Водонаева всегда мечтала сблизиться с репером. Однако сама телеведущая данный факт отрицала. Она иронично заявила, что была бы рада выбору «помоложе» и «симпатичнее». Конфликт между звездами длится не первый год — еще в 2020 году Айза раскритиковала бывшую подругу за ее выражение, что рожать ради получения материнского капитала начало «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Тогда телеведущей предложили «сидеть дома», а не выступать на федеральных каналах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая и блогер Алена Водонаева, посмеявшись над нарядом хип-хоп дивы Ники Минаж на Met Gala-2024, сравнила ее с бывшей женой репера Гуфа (Алексея Долматова) Айзой-Лилуной Ай. В ответ на это Айза заявила, что телеведущая пытается ее задеть только из-за того, что не смогла стать женой Долматова. В своем telegram-канале Водонаева написала, что Минаж «чисто бывшая жена одного русского рэпера», сошедшая с ума и выразившая свое состояние в показанном платье. «Водонаева все не может успокоиться, что не она стала бывшей женой Гуфа, а только подбирала шестерок Гуфа и с ними активно пыталась устроить личную жизнь. Алена, прости, но лучше быть чокнутой бывшей женой чокнутого рэпера, чем Аленой Водонаевой», — указала Айза в своем блоге в Telegram. Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова ранее заявляла, что Водонаева всегда мечтала сблизиться с репером. Однако сама телеведущая данный факт отрицала. Она иронично заявила, что была бы рада выбору «помоложе» и «симпатичнее». Конфликт между звездами длится не первый год — еще в 2020 году Айза раскритиковала бывшую подругу за ее выражение, что рожать ради получения материнского капитала начало «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Тогда телеведущей предложили «сидеть дома», а не выступать на федеральных каналах.