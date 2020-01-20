19 января 2020

Экс-супруга Гуфа назвала глупой Водонаеву за слова о «быдле» получающем маткапитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Айза Анохина обвинила бывшую подругу в глупостиФото: Instagram Айза Анохина

Блогер и певица Айза Анохина заявила, что высказывания тюменской модели и ведущей Алены Водонаевой о том, что рожать ради получения материнского капитала начнут «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», являются глупыми и предложила ей «сидеть дома», а не выступать на федеральных каналах.

«Идя на федеральные каналы, нужно быть готовой отвечать за каждое слово! Если же твое мнение такое же глупое, основанное на собственных комплексах, как и ты сама, то лучше сидеть дома», — высказалась Айза на своей странице в Instagram.

Айза вспомнила, что забеременела от рэпера Алексея Долматова (Гуфа), который к тому времени страдал от наркомании, в тот момент, когда у нее не было денег даже на еду. «Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет! Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить! Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат.капитал? Да ни за что на свете!», — отметила Анохина.

По словам певицы, людей в вопросе рождения детей нельзя делить на богатых и бедных. «Гражданка, с чьей позицией я не согласна, уверяет, что только высшим слоям общества стоит рожать, а бедные пусть этого не делают. Ну, это супер понятная глупость, даже обсуждать не стоит». — заявила блогер.

Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Ее слова вызвали общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не слушать телеведущую, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Во время эфира в программе «60 минут» на «России-1» Водонаеву раскритиковали эксперты, а она обвинила ведущую Ольгу Скабееву в пропаганде агрессии. Ведущая не осталась в долгу. Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.

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Пока я обладаю огромным количеством свободного времени, эмоциональным ресурсом и горячим нравном, не высказаться не могу. Ибо тема достаточно хайповая, крайне бесячая и плюс откликается в моем сердце. Материнский капитал. Я могу судить лишь по себе! И в чужие головы влезать не планирую, потому что головы многих высказывающихся наполнены опилками и биохимическим мусором. У меня двое детей! Ни на первого ни на второго я не получала тот самый заветный материнский капитал, потому что нихрена в этом не понимала, да и понятия не имела как это все работает и как использовать. Я живу прямо здесь и сейчас и думать на перед, ещё три года назад не умела. Через пару дней окажусь в Москве и все же подам и получу деньги на Элвиса. Так вот! Не хочу называть имена, вы и так все поймёте, ведь там моя личная неприязнь и излишняя осведомленность о данном человеке. Но молчать я не в состоянии. Для чего мы рожаем детей?? Нет, не так. Для чего адекватный (психически здоровый) человек рожает детей? Детей рожают, чтобы любить! Даже если это случайная беременность, вы не планировали ее, и не сделали аборт! Родив, вы любите этого ребёнка! Опять же я говорю от лица психически здорового населения нашей страны! Когда я забеременела Сэмом, у меня не было денег даже на тест для беременности! Не было денег на узи! Не было денег на еду! Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана, то есть от человека из низкого (как говорит товарищ, чьё имя не будем называть, хотя все же правильнее сказать, что из низшего) слоя общества. Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет!Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить!Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат.капитал? Да ни за что на свете! Ни за какие деньги, я бы не стала рожать ребёнка если бы этого не хотела!Так же, гражданка с чьей позицией я не согласна, уверяет, что только высшим слоям общества стоит рожать,а бедные пусть этого не делают. Ну,это супер понятная глупость, даже обсуждать не стоит, понятное дело,что человек..????????

Публикация от A I Z A I S T H E M O O N (@aizalovesam)

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