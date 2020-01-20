Экс-супруга Гуфа назвала глупой Водонаеву за слова о «быдле» получающем маткапитал

Айза Анохина обвинила бывшую подругу в глупости Фото: Instagram Айза Анохина

Блогер и певица Айза Анохина заявила, что высказывания тюменской модели и ведущей Алены Водонаевой о том, что рожать ради получения материнского капитала начнут «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», являются глупыми и предложила ей «сидеть дома», а не выступать на федеральных каналах.

«Идя на федеральные каналы, нужно быть готовой отвечать за каждое слово! Если же твое мнение такое же глупое, основанное на собственных комплексах, как и ты сама, то лучше сидеть дома», — высказалась Айза на своей странице в Instagram.

Айза вспомнила, что забеременела от рэпера Алексея Долматова (Гуфа), который к тому времени страдал от наркомании, в тот момент, когда у нее не было денег даже на еду. «Были ли у меня мысли делать аборт? Нет! Были ли у меня мысли, что я не прокормлю ребёнка? Нет! Потому что я адекватный человек и понимаю, что я рожаю ребёнка, чтобы его любить! Можно сказать, что на тот момент я была нищей и плодила нищету, хотя я этого явно не осознавала и не считала себя таковой. Рожала бы я специально, чтобы получить мат.капитал? Да ни за что на свете!», — отметила Анохина.

По словам певицы, людей в вопросе рождения детей нельзя делить на богатых и бедных. «Гражданка, с чьей позицией я не согласна, уверяет, что только высшим слоям общества стоит рожать, а бедные пусть этого не делают. Ну, это супер понятная глупость, даже обсуждать не стоит». — заявила блогер.

Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». Ее слова вызвали общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не слушать телеведущую, несмотря на ее большую аудиторию в соцсетях. Во время эфира в программе «60 минут» на «России-1» Водонаеву раскритиковали эксперты, а она обвинила ведущую Ольгу Скабееву в пропаганде агрессии. Ведущая не осталась в долгу. Президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.