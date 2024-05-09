В Перми наградят сотрудницу ГУФСИН, потерявшую туфлю на параде

Девушка потеряла туфлю на параде (архивное фото)
Сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю, продолжившая шествие в одной туфле в День Победы, будет награждена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Руководитель, узнав о самоотверженности девушки, решил ее наградить. О таком же намерении сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН изданию «Аргументы и Факты Пермь».
Сообщалось, что в Перми одна из участниц парада потеряла туфлю. Девушка продолжила маршировать, несмотря на отсутствие обуви, чтобы не подводить коллег.
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