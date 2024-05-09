09 мая 2024
08 мая 2024

В Перми наградят сотрудницу ГУФСИН, потерявшую туфлю на параде

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Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь, гуфсин, военный парад
Девушка потеряла туфлю на параде (архивное фото) Фото:

Сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю, продолжившая шествие в одной туфле в День Победы, будет награждена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Руководитель, узнав о самоотверженности девушки, решил ее наградить. О таком же намерении сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН изданию «Аргументы и Факты Пермь».

Сообщалось, что в Перми одна из участниц парада потеряла туфлю. Девушка продолжила маршировать, несмотря на отсутствие обуви, чтобы не подводить коллег.

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Сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю, продолжившая шествие в одной туфле в День Победы, будет награждена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Руководитель, узнав о самоотверженности девушки, решил ее наградить. О таком же намерении сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН изданию «Аргументы и Факты Пермь». Сообщалось, что в Перми одна из участниц парада потеряла туфлю. Девушка продолжила маршировать, несмотря на отсутствие обуви, чтобы не подводить коллег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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