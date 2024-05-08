В Перми во время парада одна из участниц потеряла туфлю

В Перми одна из участниц парада на Октябрьской площади потеряла туфлю. Ею оказалась сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю. Девушка продолжила маршировать несмотря на отсутствие обуви.
«Во время прохождения по Октябрьской площади колонны, состоящей из сотрудников ГУФСИН края, у одной из девушек с ноги слетела туфля. Она не стала останавливаться, чтобы не подводить коллеги и продолжила маршировать», — рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший на параде.
В торжественном параде, посвященном Дню Победы, приняло участие порядка 2 тысяч человек: военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты, кадеты и юнармейцы. Зрителям также показали два десятка единиц военной техники. О том, как проходил парад, рассказывало URA.RU.
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В Перми одна из участниц парада на Октябрьской площади потеряла туфлю. Ею оказалась сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю. Девушка продолжила маршировать несмотря на отсутствие обуви. «Во время прохождения по Октябрьской площади колонны, состоящей из сотрудников ГУФСИН края, у одной из девушек с ноги слетела туфля. Она не стала останавливаться, чтобы не подводить коллеги и продолжила маршировать», — рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший на параде. В торжественном параде, посвященном Дню Победы, приняло участие порядка 2 тысяч человек: военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты, кадеты и юнармейцы. Зрителям также показали два десятка единиц военной техники. О том, как проходил парад, рассказывало URA.RU.