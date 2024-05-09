В Пермском крае назвали места, где чаще всего клещи кусают людей

В Пермском крае клещи стали чаще кусать людей. Больше всего обращений по присасыванию клещей зафиксировано в шести территориях региона, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
«С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 3,1 тысячи человек, в том числе 884 ребенка. Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей: Добрянский городской округ, Пермский муниципальный район, Карагайский муниципальный округ, Ильинский муниципальный округ, Краснокамский городской округ, Оханский городской округ», — сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре рекомендовали за две недели перед выездом на одну из этих территорий поставить прививку от клещевого энцефалита. Вакцинации проводят в поликлиниках по месту жительства после консультации врача. Также в ведомстве уточнили, что клещевой энцефалит может передаваться через молоко коз, овец, коров, а также через продукты, сделанные из него. Поэтому молоко не следует употреблять в сыром виде.
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В Пермском крае клещи стали чаще кусать людей. Больше всего обращений по присасыванию клещей зафиксировано в шести территориях региона, сообщили в краевом Роспотребнадзоре. «С начала сезона в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратилось 3,1 тысячи человек, в том числе 884 ребенка. Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей: Добрянский городской округ, Пермский муниципальный район, Карагайский муниципальный округ, Ильинский муниципальный округ, Краснокамский городской округ, Оханский городской округ», — сказано в сообщении. В Роспотребнадзоре рекомендовали за две недели перед выездом на одну из этих территорий поставить прививку от клещевого энцефалита. Вакцинации проводят в поликлиниках по месту жительства после консультации врача. Также в ведомстве уточнили, что клещевой энцефалит может передаваться через молоко коз, овец, коров, а также через продукты, сделанные из него. Поэтому молоко не следует употреблять в сыром виде.