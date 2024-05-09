09 мая 2024
08 мая 2024

В Тюмени ищут врача на зарплату в 700 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Высокую зарплату обещают платить стоматологу-ортопеду Фото:

В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 700 тысяч рублей. Эта вакансия, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа», считается самой высокооплачиваемой в регионе.

«В Тюмени в мае 2024 года самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция врача стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы предложить зарплату до 700 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики.

От соискателя требуется опыт работы от одного года и согласие на переезд в другой город. Работодатель готов предоставить медицинскую страховку и жилье. В качестве дополнительного бонуса — скидки на услуги клиники и подарки детям.

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В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 700 тысяч рублей. Эта вакансия, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа», считается самой высокооплачиваемой в регионе. «В Тюмени в мае 2024 года самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция врача стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы предложить зарплату до 700 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики. От соискателя требуется опыт работы от одного года и согласие на переезд в другой город. Работодатель готов предоставить медицинскую страховку и жилье. В качестве дополнительного бонуса — скидки на услуги клиники и подарки детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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