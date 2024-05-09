В Тюмени ищут врача на зарплату в 700 тысяч рублей

Высокую зарплату обещают платить стоматологу-ортопеду
В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 700 тысяч рублей. Эта вакансия, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа», считается самой высокооплачиваемой в регионе.
«В Тюмени в мае 2024 года самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция врача стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы предложить зарплату до 700 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики.
От соискателя требуется опыт работы от одного года и согласие на переезд в другой город. Работодатель готов предоставить медицинскую страховку и жилье. В качестве дополнительного бонуса — скидки на услуги клиники и подарки детям.
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