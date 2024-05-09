Общество В Тюмени ищут врача на зарплату в 700 тысяч рублей 10 мая 2024 в 10:06 Размер текста - 17 + Высокую зарплату обещают платить стоматологу-ортопеду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 700 тысяч рублей. Эта вакансия, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа», считается самой высокооплачиваемой в регионе. «В Тюмени в мае 2024 года самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция врача стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы предложить зарплату до 700 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики. От соискателя требуется опыт работы от одного года и согласие на переезд в другой город. Работодатель готов предоставить медицинскую страховку и жилье. В качестве дополнительного бонуса — скидки на услуги клиники и подарки детям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 700 тысяч рублей. Эта вакансия, по данным аналитиков сервиса «Авито Работа», считается самой высокооплачиваемой в регионе. «В Тюмени в мае 2024 года самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция врача стоматолога-ортопеда. Специалисту готовы предложить зарплату до 700 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики. От соискателя требуется опыт работы от одного года и согласие на переезд в другой город. Работодатель готов предоставить медицинскую страховку и жилье. В качестве дополнительного бонуса — скидки на услуги клиники и подарки детям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям