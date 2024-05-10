Самая сильная за 20 лет магнитная буря произойдет на Земле ночью 11 мая

Мощная магнитная буря, какой не было уже 20 лет, может произойти ночью 11 мая. Ранее на солнце наблюдалась серия вспышек, заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«За трое суток Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре крупных облака плазмы. Часть их сольется в пути в единый объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью», — заявил Сергей Богачев. Его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что магнитной бури высшего уровня не было 20 лет. Последствия могут ощущаться вплоть до конца недели.
Магнитные бури приводят к сбоям в работе навигационных систем, влияют на электронику, сказываются на путях миграций птиц и животных. У человека может начаться головная боль и бессонница, отмечала фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан. Причины возникновения магнитных бурь, а также прогнозы по новым — в материале URA.RU.
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