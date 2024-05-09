Медики в ЯНАО получат премии за выявление рака

Врачи и фельдшеры в ЯНАО могут получить от 9 до 19 тысяч рублей за каждый случай выявления раковых заболеваний на ранних стадиях. В Ноябрьске для этих целей появился аппарат эндоУЗИ, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Ноябрьские врачи начали диагностировать опухолевые заболевания на самых ранних стадиях с помощью эндосонографии. Это стало возможным благодаря приобретению современного аппарата эндоУЗИ. За каждый случай раннего выявления онкологии размер премии для врача составляет 19 тысяч рублей, для фельдшера — 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Аппарат позволяет провести исследование внутренних органов без облучения. В него встроен эндоскоп, работающий с помощью высокочастотных УЗИ-датчика и видеокамеры, что обеспечивает качество картинки и позволяет избежать воздействия лучей на организм пациента.
Премии за раннее обнаружение раковых заболеваний назначаются не только онкологам, но и непрофильным специалистам. С начала года ее получили сорок человек.
Ранее URA.RU рассказало об уникальной операции, проведенной салехардскими врачами. Они удалили у пенсионерки опухоль весом в шесть килограммов.
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Врачи и фельдшеры в ЯНАО могут получить от 9 до 19 тысяч рублей за каждый случай выявления раковых заболеваний на ранних стадиях. В Ноябрьске для этих целей появился аппарат эндоУЗИ, сообщает пресс-служба правительства округа. «Ноябрьские врачи начали диагностировать опухолевые заболевания на самых ранних стадиях с помощью эндосонографии. Это стало возможным благодаря приобретению современного аппарата эндоУЗИ. За каждый случай раннего выявления онкологии размер премии для врача составляет 19 тысяч рублей, для фельдшера — 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Аппарат позволяет провести исследование внутренних органов без облучения. В него встроен эндоскоп, работающий с помощью высокочастотных УЗИ-датчика и видеокамеры, что обеспечивает качество картинки и позволяет избежать воздействия лучей на организм пациента. Премии за раннее обнаружение раковых заболеваний назначаются не только онкологам, но и непрофильным специалистам. С начала года ее получили сорок человек. Ранее URA.RU рассказало об уникальной операции, проведенной салехардскими врачами. Они удалили у пенсионерки опухоль весом в шесть килограммов.