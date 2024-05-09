Пассажирку рейса из Екатеринбурга в Тбилиси, которая умерла 9 мая на борту самолета, сначала пытались спасти медики аэропорта Кольцово, затем бригада скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
«После окончания посадки экипаж сообщил в аэропорт о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на борт сотрудники здравпункта аэровокзального комплекса, обнаружив женщину без сознания, тут же приступили к реанимационным мероприятиям. По вызову на место также прибыла скорая. Предпринятые медиками действия, к сожалению, оказались безуспешны», — рассказали в Кольцово.
Свидетели трагедии делились, что женщина была больна и ее везли домой, чтобы она умерла на родине. Самолет должен был вылететь в 17:00, но был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке ей стало хуже.
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