В Кольцово рассказали, как пытались спасти пассажирку рейса до Тбилиси

Пассажирку рейса Екатеринбург — Тбилиси пытались реанимировать 2 бригады врачей

10 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на борту самолета авиакомпании Red Wings Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажирку рейса из Екатеринбурга в Тбилиси, которая умерла 9 мая на борту самолета, сначала пытались спасти медики аэропорта Кольцово, затем бригада скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани. «После окончания посадки экипаж сообщил в аэропорт о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на борт сотрудники здравпункта аэровокзального комплекса, обнаружив женщину без сознания, тут же приступили к реанимационным мероприятиям. По вызову на место также прибыла скорая. Предпринятые медиками действия, к сожалению, оказались безуспешны», — рассказали в Кольцово. Свидетели трагедии делились, что женщина была больна и ее везли домой, чтобы она умерла на родине. Самолет должен был вылететь в 17:00, но был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке ей стало хуже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирку рейса из Екатеринбурга в Тбилиси, которая умерла 9 мая на борту самолета, сначала пытались спасти медики аэропорта Кольцово, затем бригада скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани. «После окончания посадки экипаж сообщил в аэропорт о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на борт сотрудники здравпункта аэровокзального комплекса, обнаружив женщину без сознания, тут же приступили к реанимационным мероприятиям. По вызову на место также прибыла скорая. Предпринятые медиками действия, к сожалению, оказались безуспешны», — рассказали в Кольцово. Свидетели трагедии делились, что женщина была больна и ее везли домой, чтобы она умерла на родине. Самолет должен был вылететь в 17:00, но был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке ей стало хуже.