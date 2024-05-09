09 мая 2024

В Кольцово рассказали, как пытались спасти пассажирку рейса до Тбилиси

Пассажирку рейса Екатеринбург — Тбилиси пытались реанимировать 2 бригады врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Трагедия произошла на борту самолета авиакомпании Red Wings Фото:

Пассажирку рейса из Екатеринбурга в Тбилиси, которая умерла 9 мая на борту самолета, сначала пытались спасти медики аэропорта Кольцово, затем бригада скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«После окончания посадки экипаж сообщил в аэропорт о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на борт сотрудники здравпункта аэровокзального комплекса, обнаружив женщину без сознания, тут же приступили к реанимационным мероприятиям. По вызову на место также прибыла скорая. Предпринятые медиками действия, к сожалению, оказались безуспешны», — рассказали в Кольцово.

Свидетели трагедии делились, что женщина была больна и ее везли домой, чтобы она умерла на родине. Самолет должен был вылететь в 17:00, но был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке ей стало хуже.

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Пассажирку рейса из Екатеринбурга в Тбилиси, которая умерла 9 мая на борту самолета, сначала пытались спасти медики аэропорта Кольцово, затем бригада скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе воздушной гавани. «После окончания посадки экипаж сообщил в аэропорт о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие на борт сотрудники здравпункта аэровокзального комплекса, обнаружив женщину без сознания, тут же приступили к реанимационным мероприятиям. По вызову на место также прибыла скорая. Предпринятые медиками действия, к сожалению, оказались безуспешны», — рассказали в Кольцово. Свидетели трагедии делились, что женщина была больна и ее везли домой, чтобы она умерла на родине. Самолет должен был вылететь в 17:00, но был задержан до 23:53. По словам очевидцев, именно в этом промежутке ей стало хуже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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