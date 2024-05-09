09 мая 2024

Власти РФ назвали сумму, которую Курганской области выделят из-за паводка

Правительство РФ выделит 4 млрд на ликвидацию последствий паводка в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
Курганская область получит 4 млрд рублей для ликвидации последствий паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти РФ рассказали, как будут распределены 4 млрд рублей, выделенные Курганской области для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Об этом сообщается в telegram-канале «Правительство России».

«До 3 млрд рублей будет направлено на предоставление единовременной материальной помощи, обеспечение финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капремонта жилья, помощь при приобретении или строительстве нового жилья», — сказано в сообщении. Деньги были выделены по поручению президента и поступят из резервного фонда правительства.

Оставшаяся часть суммы, до 1 млрд рублей, будет использована на аварийно-восстановительные работы. Также на эти средства проведут санитарную очистку и обеззараживание территорий, затронутых паводком.

Ранее URA.RU писало, что, по предварительной оценке, выполненной курганскими властями совместно с Минстроем РФ, общий ущерб инфраструктуре от паводков может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что точные суммы будут известны после того, как вода спадет и появится возможность оценить состояние пострадавших объектов.

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Власти РФ рассказали, как будут распределены 4 млрд рублей, выделенные Курганской области для ликвидации последствий ЧС с паводком и помощи пострадавшим. Об этом сообщается в telegram-канале «Правительство России». «До 3 млрд рублей будет направлено на предоставление единовременной материальной помощи, обеспечение финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капремонта жилья, помощь при приобретении или строительстве нового жилья», — сказано в сообщении. Деньги были выделены по поручению президента и поступят из резервного фонда правительства. Оставшаяся часть суммы, до 1 млрд рублей, будет использована на аварийно-восстановительные работы. Также на эти средства проведут санитарную очистку и обеззараживание территорий, затронутых паводком. Ранее URA.RU писало, что, по предварительной оценке, выполненной курганскими властями совместно с Минстроем РФ, общий ущерб инфраструктуре от паводков может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что точные суммы будут известны после того, как вода спадет и появится возможность оценить состояние пострадавших объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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