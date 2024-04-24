Ущерб Курганской области от паводка может достигнуть до 9 миллиардов рублей

24 апреля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков заявил, что ущерб от паводка может составить до 9 миллиардов рубелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Ущерб Курганской области от паводка может достигнуть до 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным. «По предварительной оценке, выполненной совместно Минстроем РФ, общий ущерб от паводков, включая выплаты гражданам по всем категориям случаев, приняты меры по предотвращению ЧС, а ущерб инфраструктуре может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей», — заявил Шумков в отчете перед президентом. Губернатор подчеркнул, что точные суммы будут известны после того, как вода спадет и будет возможность оценить состояние пострадавших объектов. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин упрекнул губернатора Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Также на совещании министр МЧС Александр Куренков доложил президенту о том, что выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок — 1,5 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб Курганской области от паводка может достигнуть до 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным. «По предварительной оценке, выполненной совместно Минстроем РФ, общий ущерб от паводков, включая выплаты гражданам по всем категориям случаев, приняты меры по предотвращению ЧС, а ущерб инфраструктуре может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей», — заявил Шумков в отчете перед президентом. Губернатор подчеркнул, что точные суммы будут известны после того, как вода спадет и будет возможность оценить состояние пострадавших объектов. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин упрекнул губернатора Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Также на совещании министр МЧС Александр Куренков доложил президенту о том, что выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок — 1,5 тысячи человек.