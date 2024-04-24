Ущерб Курганской области от паводка может достигнуть до 9 миллиардов рублей

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Вадим Шумков заявил, что ущерб от паводка может составить до 9 миллиардов рубелей Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Ущерб Курганской области от паводка может достигнуть до 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По предварительной оценке, выполненной совместно Минстроем РФ, общий ущерб от паводков, включая выплаты гражданам по всем категориям случаев, приняты меры по предотвращению ЧС, а ущерб инфраструктуре может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей», — заявил Шумков в отчете перед президентом. Губернатор подчеркнул, что точные суммы будут известны после того, как вода спадет и будет возможность оценить состояние пострадавших объектов.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин упрекнул губернатора Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Также на совещании министр МЧС Александр Куренков доложил президенту о том, что выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок — 1,5 тысячи человек.

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Ущерб Курганской области от паводка может достигнуть до 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков с президентом РФ Владимиром Путиным. «По предварительной оценке, выполненной совместно Минстроем РФ, общий ущерб от паводков, включая выплаты гражданам по всем категориям случаев, приняты меры по предотвращению ЧС, а ущерб инфраструктуре может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей», — заявил Шумков в отчете перед президентом. Губернатор подчеркнул, что точные суммы будут известны после того, как вода спадет и будет возможность оценить состояние пострадавших объектов. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин упрекнул губернатора Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Также на совещании министр МЧС Александр Куренков доложил президенту о том, что выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок — 1,5 тысячи человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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