09 мая 2024

Челябинский хоккеист Ничушкин повторил рекорд НХЛ

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Валерий Ничушкин забивает в семи матчах плей-офф подряд Фото:

Воспитанник челябинского ХК «Трактор» Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо Эвеланш», повторил рекорд НХЛ, забив в семи играх плей-офф подряд. В следующем матче форвард может установить новый рекорд.

Во второй игре серии против «Даллас Старз» Ничушкин стал автором третьего гола. Форвард отличился во всех семи матчах плей-офф. Он повторил рекорд, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году, и уже в следующей игре может побить его.

Стараний Ничушкина не хватило для того, чтобы сравнять счет в матче. Счет в серии между командами после двух игр сравнялся. В первой игре серии «Колорадо», проигрывая в три шайбы, смогли отыграться и вырвать победу в овертайме. Ничушкин тогда поучаствовал в двух голах команды: сначала он забил сам, а после сделал голевую передачу на партнера.

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Воспитанник челябинского ХК «Трактор» Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо Эвеланш», повторил рекорд НХЛ, забив в семи играх плей-офф подряд. В следующем матче форвард может установить новый рекорд. Во второй игре серии против «Даллас Старз» Ничушкин стал автором третьего гола. Форвард отличился во всех семи матчах плей-офф. Он повторил рекорд, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году, и уже в следующей игре может побить его. Стараний Ничушкина не хватило для того, чтобы сравнять счет в матче. Счет в серии между командами после двух игр сравнялся. В первой игре серии «Колорадо», проигрывая в три шайбы, смогли отыграться и вырвать победу в овертайме. Ничушкин тогда поучаствовал в двух голах команды: сначала он забил сам, а после сделал голевую передачу на партнера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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