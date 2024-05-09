Челябинский хоккеист Ничушкин повторил рекорд НХЛ

10 мая 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Валерий Ничушкин забивает в семи матчах плей-офф подряд Фото: Александр Елизаров © URA.RU Воспитанник челябинского ХК «Трактор» Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо Эвеланш», повторил рекорд НХЛ, забив в семи играх плей-офф подряд. В следующем матче форвард может установить новый рекорд. Во второй игре серии против «Даллас Старз» Ничушкин стал автором третьего гола. Форвард отличился во всех семи матчах плей-офф. Он повторил рекорд, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году, и уже в следующей игре может побить его. Стараний Ничушкина не хватило для того, чтобы сравнять счет в матче. Счет в серии между командами после двух игр сравнялся. В первой игре серии «Колорадо», проигрывая в три шайбы, смогли отыграться и вырвать победу в овертайме. Ничушкин тогда поучаствовал в двух голах команды: сначала он забил сам, а после сделал голевую передачу на партнера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанник челябинского ХК «Трактор» Валерий Ничушкин, выступающий за «Колорадо Эвеланш», повторил рекорд НХЛ, забив в семи играх плей-офф подряд. В следующем матче форвард может установить новый рекорд. Во второй игре серии против «Даллас Старз» Ничушкин стал автором третьего гола. Форвард отличился во всех семи матчах плей-офф. Он повторил рекорд, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году, и уже в следующей игре может побить его. Стараний Ничушкина не хватило для того, чтобы сравнять счет в матче. Счет в серии между командами после двух игр сравнялся. В первой игре серии «Колорадо», проигрывая в три шайбы, смогли отыграться и вырвать победу в овертайме. Ничушкин тогда поучаствовал в двух голах команды: сначала он забил сам, а после сделал голевую передачу на партнера.