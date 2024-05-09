Где купить самый дешевый шашлык в Екатеринбурге. Инфографика

Самый дешевый свиной шашлык в Екатеринбурге продается в «Магните»

10 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Стоимость мяса для шашлыка составляет от 119 до 539 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 Самый дешевый свиной шашлык обойдется уральцам в 249 рублей за килограмм, а куриный — в 119 рублей. Корреспонденты URA.RU прошлись по магазинам и сравнили цены. Стоимость свиного шашлыка варьируется от 249 рублей («Магнит») до 539 («Перекресток») рублей за килограмм. В магазинах «Пятерочка» и «Чижик» классический шашлык из свинины стоит 299 рублей за килограмм. Шашлык из курицы дороже всего в «Кировском»: килограмм маринованных голеней стоит 280 рублей. Самый дешевый — в «Монетке» и «Пятерочке»: 119 рублей за килограмм. Стоимость куриного шашлыка в «Магните» — от 209 до 349 рублей за килограмм. К выбору места для барбекю нужно подойти внимательно: в Свердловской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе. Штрафы для нарушителей — от 10 до 400 тысяч рублей, в зависимости от статуса. URA.RU составило подборку мест , где можно законно пожарить мясо. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый дешевый свиной шашлык обойдется уральцам в 249 рублей за килограмм, а куриный — в 119 рублей. Корреспонденты URA.RU прошлись по магазинам и сравнили цены. Стоимость свиного шашлыка варьируется от 249 рублей («Магнит») до 539 («Перекресток») рублей за килограмм. В магазинах «Пятерочка» и «Чижик» классический шашлык из свинины стоит 299 рублей за килограмм. Шашлык из курицы дороже всего в «Кировском»: килограмм маринованных голеней стоит 280 рублей. Самый дешевый — в «Монетке» и «Пятерочке»: 119 рублей за килограмм. Стоимость куриного шашлыка в «Магните» — от 209 до 349 рублей за килограмм. К выбору места для барбекю нужно подойти внимательно: в Свердловской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе. Штрафы для нарушителей — от 10 до 400 тысяч рублей, в зависимости от статуса. URA.RU составило подборку мест, где можно законно пожарить мясо.