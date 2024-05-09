Самый дешевый свиной шашлык обойдется уральцам в 249 рублей за килограмм, а куриный — в 119 рублей. Корреспонденты URA.RU прошлись по магазинам и сравнили цены.
Стоимость свиного шашлыка варьируется от 249 рублей («Магнит») до 539 («Перекресток») рублей за килограмм. В магазинах «Пятерочка» и «Чижик» классический шашлык из свинины стоит 299 рублей за килограмм.
Шашлык из курицы дороже всего в «Кировском»: килограмм маринованных голеней стоит 280 рублей. Самый дешевый — в «Монетке» и «Пятерочке»: 119 рублей за килограмм. Стоимость куриного шашлыка в «Магните» — от 209 до 349 рублей за килограмм.
К выбору места для барбекю нужно подойти внимательно: в Свердловской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе. Штрафы для нарушителей — от 10 до 400 тысяч рублей, в зависимости от статуса. URA.RU составило
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