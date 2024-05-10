РБК: Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера России

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, патрушев дмитрий
Патрушев может занять пост вице-премьера, а на его место рассматривают первого замглавы Минсельхоза Лут Фото:

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Об этом сообщили три источника, которые знакомы с ходом консультаций.

«Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера», — передает РБК информацию от источников. Они отметили, что Патрушев не будет совмещать свой бывший пост с нынешним. На его место рассматривают первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут.

Возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и других важных структур. Кроме того, если Патрушев займет новый пост, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отвечала за реализацию нацпроекта «Экология», государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Об этом сообщили три источника, которые знакомы с ходом консультаций. «Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера», — передает РБК информацию от источников. Они отметили, что Патрушев не будет совмещать свой бывший пост с нынешним. На его место рассматривают первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и других важных структур. Кроме того, если Патрушев займет новый пост, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отвечала за реализацию нацпроекта «Экология», государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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