РБК: Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера России

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером в новом правительстве страны. Об этом сообщили три источника, которые знакомы с ходом консультаций.
«Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера», — передает РБК информацию от источников. Они отметили, что Патрушев не будет совмещать свой бывший пост с нынешним. На его место рассматривают первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут.
Возможный переход Патрушева связан с координацией работы Минсельхоза, Минприроды и других важных структур. Кроме того, если Патрушев займет новый пост, то в его распоряжение перейдут сферы, которые курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отвечала за реализацию нацпроекта «Экология», государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
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