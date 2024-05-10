Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16

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На Украине ждут истребители F-16 Фото:
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Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

«Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — написал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

Тренажер был передан одной из бригад тактической авиации. В настоящее время он проходит тестирование и подготовку к эксплуатации украинскими специалистами.

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Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. «Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — написал командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Тренажер был передан одной из бригад тактической авиации. В настоящее время он проходит тестирование и подготовку к эксплуатации украинскими специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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