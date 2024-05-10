Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16

На Украине ждут истребители F-16
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
«Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — написал командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
Тренажер был передан одной из бригад тактической авиации. В настоящее время он проходит тестирование и подготовку к эксплуатации украинскими специалистами.
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