В мире Украина Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16 10 мая 2024 в 13:44 Размер текста - 17 + На Украине ждут истребители F-16 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. «Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — написал командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Тренажер был передан одной из бригад тактической авиации. В настоящее время он проходит тестирование и подготовку к эксплуатации украинскими специалистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, который предназначен для подготовки украинских летчиков. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук. «Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — написал командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Тренажер был передан одной из бригад тактической авиации. В настоящее время он проходит тестирование и подготовку к эксплуатации украинскими специалистами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям