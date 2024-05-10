Кто возглавит Счетную палату России: что известно о кандидатах, фото

Матвиенко направила Путину список кандидатов на пост главы Счетной палаты

10 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Среди кандидатов на пост главы Счетной палаты Матвиенко выделила Изотову, Ковальчука и Артамонова Фото: Игорь Пантин © URA.RU Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 мая сообщила о направлении президенту России Владимиру Путину списка из трех кандидатур на пост главы Счетной палаты РФ. В него вошли Анатолий Артамонов, Борис Ковальчук и Галина Изотова. URA.RU рассказывает о кандидатах. Процедура назначения председателя Счетной палаты Согласно Конституции РФ, председатель Счетной палаты назначается Советом Федерации по представлению президента РФ. Президент выбирает кандидата из списка, предложенного верхней палатой парламента, или вносит альтернативную кандидатуру. Решение о назначении принимается большинством голосов сенаторов. Кандидаты Борис Ковальчук Борис Ковальчук является выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Он начал свою карьеру как юрисконсульт в ФГУП ЦНИИ «Гранит». Ковальчук также был помощником первого вице-премьера РФ Дмитрия Медведева, а до 2008 года работал главой департамента приоритетных национальных проектов в аппарате правительства РФ. В 2009 году он стал заместителем гендиректора по развитию в госкорпорации «Росатом» и принимал участие в развитии национальных проектов. Будучи руководителем «Интер РАО», привел компанию к значительному росту. 15 марта 2024 года Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя контрольного управления администрации президента РФ. Борис Ковальчук до 2008 года работал главой департамента приоритетных национальных проектов в аппарате правительства РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Анатолий Артамонов Анатолий Артамонов окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина и Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. Он начал свою карьеру в сельском хозяйстве, в частности, возглавлял совхоз «Груздовский» Мосальского района. Позже Артамонов возглавлял совместное российско-венгерское строительное предприятие «Рос-сан-тим», а в 2000-х годах был назначен на пост вице-губернатора Калужской области. С 2000 по 2020 года являлся губернатором региона. На этом посту Артамонов сосредоточил усилия на модернизации промышленности и привлечении инвестиций, что способствовало экономическому росту региона. С 2020 года он работает в Совете Федерации от исполнительного органа власти Калужской области на посту главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Анатолий Артмонов — один из претендентов на пост главы Счетной палаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Галина Изотова Галина Изотова окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского и Московский государственный институт международных отношений МИД России. Она работала в отделениях Госбанка, Стройбанка и Промстройбанка СССР в Череповце, а позже стала замначальника расчетно-кассового центра Центробанка РСФСР. Кроме того, Изотова работала депутатом Госдумы РФ V созыва от «Единой России», возглавляла правление АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и была партнером финансово-инвестиционной компании SP Capital. В 2019 году по представлению Путина ее назначили на должность заместителя председателя Счетной палаты (СП) РФ. С 2022 года, после ухода с поста главы СП Алексея Кудрина, Изотова стала председателем Счетной палаты РФ. На данный момент она является исполняющей обязанности председателя Счетной палаты РФ. Галина Изотова на данный момент является исполняющей обязанности председателя Счетной палаты РФ Фото: Официальный сайт государственной Думы Ранее Матвиенко огласила список кандидатов на пост главы Счетной палаты, который направила Владимиру Путину. По ее словам, на данный момент Совфед ожидает представления президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 мая сообщила о направлении президенту России Владимиру Путину списка из трех кандидатур на пост главы Счетной палаты РФ. В него вошли Анатолий Артамонов, Борис Ковальчук и Галина Изотова. URA.RU рассказывает о кандидатах. Согласно Конституции РФ, председатель Счетной палаты назначается Советом Федерации по представлению президента РФ. Президент выбирает кандидата из списка, предложенного верхней палатой парламента, или вносит альтернативную кандидатуру. Решение о назначении принимается большинством голосов сенаторов. Борис Ковальчук является выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. Он начал свою карьеру как юрисконсульт в ФГУП ЦНИИ «Гранит». Ковальчук также был помощником первого вице-премьера РФ Дмитрия Медведева, а до 2008 года работал главой департамента приоритетных национальных проектов в аппарате правительства РФ. В 2009 году он стал заместителем гендиректора по развитию в госкорпорации «Росатом» и принимал участие в развитии национальных проектов. Будучи руководителем «Интер РАО», привел компанию к значительному росту. 15 марта 2024 года Бориса Ковальчука назначили заместителем руководителя контрольного управления администрации президента РФ. Анатолий Артамонов окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина и Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве. Он начал свою карьеру в сельском хозяйстве, в частности, возглавлял совхоз «Груздовский» Мосальского района. Позже Артамонов возглавлял совместное российско-венгерское строительное предприятие «Рос-сан-тим», а в 2000-х годах был назначен на пост вице-губернатора Калужской области. С 2000 по 2020 года являлся губернатором региона. На этом посту Артамонов сосредоточил усилия на модернизации промышленности и привлечении инвестиций, что способствовало экономическому росту региона. С 2020 года он работает в Совете Федерации от исполнительного органа власти Калужской области на посту главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Галина Изотова окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского и Московский государственный институт международных отношений МИД России. Она работала в отделениях Госбанка, Стройбанка и Промстройбанка СССР в Череповце, а позже стала замначальника расчетно-кассового центра Центробанка РСФСР. Кроме того, Изотова работала депутатом Госдумы РФ V созыва от «Единой России», возглавляла правление АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и была партнером финансово-инвестиционной компании SP Capital. В 2019 году по представлению Путина ее назначили на должность заместителя председателя Счетной палаты (СП) РФ. С 2022 года, после ухода с поста главы СП Алексея Кудрина, Изотова стала председателем Счетной палаты РФ. На данный момент она является исполняющей обязанности председателя Счетной палаты РФ. Ранее Матвиенко огласила список кандидатов на пост главы Счетной палаты, который направила Владимиру Путину. По ее словам, на данный момент Совфед ожидает представления президента России.