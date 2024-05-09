09 мая 2024

В Кургане после паводка открыли Кировский мост. Фото

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Открытие Кировского моста. Курган., кировский мост
В Кургане открыли проезд по Кировскому мосту Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Кировский мост в Кургане с 10 мая открыли для проезда автомобилей. Въезд из центра города на мост был расчищен от мешков с грунтом и глины, ранее защищавшей от паводка, сообщает мэрия Кургана в своем telegram-канале.

«Въезд на Кировский мост со стороны города освободили от мешков с грунтом и глины и открыли для проезда. Кроме того, также открыт въезд на гидроузел со стороны ЦУМа до улицы Свободы», — указано в канале городской администрации. Теперь горожане могут доехать до улицы как со стороны гидроузла, так и через Кировский мост.

При этом власти Кургана сообщили, что движение по шоссе Тюнина до сих пор остается закрытым. По их словам, проезжая часть дороги до сих пор не освободилась от воды.

Кировский мост закрыли 8 апреля из-за ЧС с паводком. Во время наводнения дамбу возле моста укрепляли мешками с грунтом. С 8 мая мост был открыт для пешеходов.

Движение по Кировскому мосту в Кургане открыли с 10 мая
Движение по Кировскому мосту в Кургане открыли с 10 мая
Мост был освобожден от глины и мешков с грунтом
Мост был освобожден от глины и мешков с грунтом
Ранее движение по путепроводу было закрыто из-за паводка
Ранее движение по путепроводу было закрыто из-за паводка

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Кировский мост в Кургане с 10 мая открыли для проезда автомобилей. Въезд из центра города на мост был расчищен от мешков с грунтом и глины, ранее защищавшей от паводка, сообщает мэрия Кургана в своем telegram-канале. «Въезд на Кировский мост со стороны города освободили от мешков с грунтом и глины и открыли для проезда. Кроме того, также открыт въезд на гидроузел со стороны ЦУМа до улицы Свободы», — указано в канале городской администрации. Теперь горожане могут доехать до улицы как со стороны гидроузла, так и через Кировский мост. При этом власти Кургана сообщили, что движение по шоссе Тюнина до сих пор остается закрытым. По их словам, проезжая часть дороги до сих пор не освободилась от воды. Кировский мост закрыли 8 апреля из-за ЧС с паводком. Во время наводнения дамбу возле моста укрепляли мешками с грунтом. С 8 мая мост был открыт для пешеходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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