В Кургане открыли проезд по Кировскому мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Кировский мост в Кургане с 10 мая открыли для проезда автомобилей. Въезд из центра города на мост был расчищен от мешков с грунтом и глины, ранее защищавшей от паводка, сообщает мэрия Кургана в своем telegram-канале.

«Въезд на Кировский мост со стороны города освободили от мешков с грунтом и глины и открыли для проезда. Кроме того, также открыт въезд на гидроузел со стороны ЦУМа до улицы Свободы», — указано в канале городской администрации. Теперь горожане могут доехать до улицы как со стороны гидроузла, так и через Кировский мост.

При этом власти Кургана сообщили, что движение по шоссе Тюнина до сих пор остается закрытым. По их словам, проезжая часть дороги до сих пор не освободилась от воды.

Кировский мост закрыли 8 апреля из-за ЧС с паводком. Во время наводнения дамбу возле моста укрепляли мешками с грунтом. С 8 мая мост был открыт для пешеходов.

Движение по Кировскому мосту в Кургане открыли с 10 мая telegram-канал «Город Курган», web.telegram.org

Мост был освобожден от глины и мешков с грунтом telegram-канал «Город Курган», web.telegram.org

Ранее движение по путепроводу было закрыто из-за паводка telegram-канал «Город Курган», web.telegram.org