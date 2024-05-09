В Екатеринбурге военный сделал предложение девушке прямо на Параде Победы. Видео

10 мая 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Помочь осуществить задуманное ему помогли сослуживцы и командиры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 Участник Парада Победы в Екатеринбурге, служащий военной полиции Максим Сайдуллин устроил сюрприз своей девушке. Ее пустили к военнослужащим на площадь, чтобы она дала интервью «Первому каналу» и рассказала о своем молодом человеке. Тот же встал на колено и сделал ей предложение. Видео помолвки опубликовал telegram-канал полпредства. «Переполняет гордость за то, что мой молодой человек находится сейчас здесь и участвует в столь важном мероприятии», — поделилась с журналисткой екатеринбурженка. Затем ее попросили подойти к парню — «он хочет сказать что-то важное». «Я тебя давно люблю, и в этот ответственный день, великий праздник для всей страны я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?» — спросил военный, встав на колено. Девушка ответила «да» и призналась, что для нее случившееся стало полной неожиданностью. А ее будущий супруг добавил, что волновался. «Долго готовились, не представляли, как это все будет. До последнего момента таили, чтобы она никак не могла заподозрить, чтобы запомнила этот день навсегда, и когда у нас уже будут дети, могла рассказывать им об этом», — добавил Максим. Ранее URA.RU сообщало, что во время парада одна из курсанток потеряла туфельку. Больше новостей о том, как прошло празднование Дня победы, в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник Парада Победы в Екатеринбурге, служащий военной полиции Максим Сайдуллин устроил сюрприз своей девушке. Ее пустили к военнослужащим на площадь, чтобы она дала интервью «Первому каналу» и рассказала о своем молодом человеке. Тот же встал на колено и сделал ей предложение. Видео помолвки опубликовал telegram-канал полпредства. «Переполняет гордость за то, что мой молодой человек находится сейчас здесь и участвует в столь важном мероприятии», — поделилась с журналисткой екатеринбурженка. Затем ее попросили подойти к парню — «он хочет сказать что-то важное». «Я тебя давно люблю, и в этот ответственный день, великий праздник для всей страны я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?» — спросил военный, встав на колено. Девушка ответила «да» и призналась, что для нее случившееся стало полной неожиданностью. А ее будущий супруг добавил, что волновался. «Долго готовились, не представляли, как это все будет. До последнего момента таили, чтобы она никак не могла заподозрить, чтобы запомнила этот день навсегда, и когда у нас уже будут дети, могла рассказывать им об этом», — добавил Максим. Ранее URA.RU сообщало, что во время парада одна из курсанток потеряла туфельку. Больше новостей о том, как прошло празднование Дня победы, в сюжете URA.RU.