09 мая 2024

В Екатеринбурге военный сделал предложение девушке прямо на Параде Победы. Видео

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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург
Помочь осуществить задуманное ему помогли сослуживцы и командиры Фото:
новость из сюжета
День Победы в Екатеринбурге — 2024

Участник Парада Победы в Екатеринбурге, служащий военной полиции Максим Сайдуллин устроил сюрприз своей девушке. Ее пустили к военнослужащим на площадь, чтобы она дала интервью «Первому каналу» и рассказала о своем молодом человеке. Тот же встал на колено и сделал ей предложение. Видео помолвки опубликовал telegram-канал полпредства.

«Переполняет гордость за то, что мой молодой человек находится сейчас здесь и участвует в столь важном мероприятии», — поделилась с журналисткой екатеринбурженка. Затем ее попросили подойти к парню — «он хочет сказать что-то важное».

«Я тебя давно люблю, и в этот ответственный день, великий праздник для всей страны я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?» — спросил военный, встав на колено. Девушка ответила «да» и призналась, что для нее случившееся стало полной неожиданностью. А ее будущий супруг добавил, что волновался. «Долго готовились, не представляли, как это все будет. До последнего момента таили, чтобы она никак не могла заподозрить, чтобы запомнила этот день навсегда, и когда у нас уже будут дети, могла рассказывать им об этом», — добавил Максим.

Ранее URA.RU сообщало, что во время парада одна из курсанток потеряла туфельку. Больше новостей о том, как прошло празднование Дня победы, в сюжете URA.RU.

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Участник Парада Победы в Екатеринбурге, служащий военной полиции Максим Сайдуллин устроил сюрприз своей девушке. Ее пустили к военнослужащим на площадь, чтобы она дала интервью «Первому каналу» и рассказала о своем молодом человеке. Тот же встал на колено и сделал ей предложение. Видео помолвки опубликовал telegram-канал полпредства. «Переполняет гордость за то, что мой молодой человек находится сейчас здесь и участвует в столь важном мероприятии», — поделилась с журналисткой екатеринбурженка. Затем ее попросили подойти к парню — «он хочет сказать что-то важное». «Я тебя давно люблю, и в этот ответственный день, великий праздник для всей страны я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты согласна?» — спросил военный, встав на колено. Девушка ответила «да» и призналась, что для нее случившееся стало полной неожиданностью. А ее будущий супруг добавил, что волновался. «Долго готовились, не представляли, как это все будет. До последнего момента таили, чтобы она никак не могла заподозрить, чтобы запомнила этот день навсегда, и когда у нас уже будут дети, могла рассказывать им об этом», — добавил Максим. Ранее URA.RU сообщало, что во время парада одна из курсанток потеряла туфельку. Больше новостей о том, как прошло празднование Дня победы, в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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