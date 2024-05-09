Курсантка потеряла туфельку во время парада в Екатеринбурге. Видео

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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург
Девушка не подала виду, что что-то идет не так Фото:
новость из сюжета
День Победы в Екатеринбурге — 2024

В Екатеринбурге во время шествия на площади 1905 года одна из курсанток потеряла туфельку. Девушка продолжила маршировать, а через несколько секунд ей вернули пропажу.

«Курсантка продолжила идти дальше даже босиком. К счастью, уже через несколько секунд левую туфельку ей все-таки вернули», — пишет telegram-канал Baza.

Аналогичный случай произошел и в прошлом году. Тогда на главной городской площади после парада нашли сразу две туфли.

Парады Победы также прошли в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. За ходом событий 9 Мая в регионе URA.RU следит в режиме онлайн.

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В Екатеринбурге во время шествия на площади 1905 года одна из курсанток потеряла туфельку. Девушка продолжила маршировать, а через несколько секунд ей вернули пропажу. «Курсантка продолжила идти дальше даже босиком. К счастью, уже через несколько секунд левую туфельку ей все-таки вернули», — пишет telegram-канал Baza. Аналогичный случай произошел и в прошлом году. Тогда на главной городской площади после парада нашли сразу две туфли. Парады Победы также прошли в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. За ходом событий 9 Мая в регионе URA.RU следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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