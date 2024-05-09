Девушка не подала виду, что что-то идет не так
новость из сюжетаДень Победы в Екатеринбурге — 2024
В Екатеринбурге во время шествия на площади 1905 года одна из курсанток потеряла туфельку. Девушка продолжила маршировать, а через несколько секунд ей вернули пропажу.
«Курсантка продолжила идти дальше даже босиком. К счастью, уже через несколько секунд левую туфельку ей все-таки вернули», — пишет telegram-канал Baza.
Аналогичный случай произошел и в прошлом году. Тогда на главной городской площади после парада нашли сразу две туфли.
Парады Победы также прошли в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. За ходом событий 9 Мая в регионе URA.RU следит в режиме онлайн.
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