Курсантка потеряла туфельку во время парада в Екатеринбурге. Видео

09 мая 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Девушка не подала виду, что что-то идет не так Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 В Екатеринбурге во время шествия на площади 1905 года одна из курсанток потеряла туфельку. Девушка продолжила маршировать, а через несколько секунд ей вернули пропажу. «Курсантка продолжила идти дальше даже босиком. К счастью, уже через несколько секунд левую туфельку ей все-таки вернули», — пишет telegram-канал Baza. Аналогичный случай произошел и в прошлом году. Тогда на главной городской площади после парада нашли сразу две туфли. Парады Победы также прошли в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. За ходом событий 9 Мая в регионе URA.RU следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во время шествия на площади 1905 года одна из курсанток потеряла туфельку. Девушка продолжила маршировать, а через несколько секунд ей вернули пропажу. «Курсантка продолжила идти дальше даже босиком. К счастью, уже через несколько секунд левую туфельку ей все-таки вернули», — пишет telegram-канал Baza. Аналогичный случай произошел и в прошлом году. Тогда на главной городской площади после парада нашли сразу две туфли. Парады Победы также прошли в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. За ходом событий 9 Мая в регионе URA.RU следит в режиме онлайн.