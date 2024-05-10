Путин встретился с Мишустиным

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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Сегодня состоится обсуждение назначения Михаила Мишустина на пост премьера России Фото:
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Смена правительства в России-2024

Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьера Михаилом Мишустин. Путин заявил, что считает правильным продолжение работы Мишустина в роли премьер-министра.

«Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства. Уверен, что Госдума поддержит кандидатуру», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Следить за назначением премьера можно и в текстовой трансляции URA.RU.

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Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьера Михаилом Мишустин. Путин заявил, что считает правильным продолжение работы Мишустина в роли премьер-министра. «Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства. Уверен, что Госдума поддержит кандидатуру», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Следить за назначением премьера можно и в текстовой трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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