Путин встретился с Мишустиным

Сегодня состоится обсуждение назначения Михаила Мишустина на пост премьера России
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности премьера Михаилом Мишустин. Путин заявил, что считает правильным продолжение работы Мишустина в роли премьер-министра.
«Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства. Уверен, что Госдума поддержит кандидатуру», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Следить за назначением премьера можно и в текстовой трансляции URA.RU.
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