В Госдуме утверждают нового премьер-министра России: онлайн-трансляция

Мишустин прибыл в Государственную думу

10 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин самый вероятный претендент на пост премьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В Госдуме 10 мая утверждают нового премьер-министра России. Кандидатуру на этот пост уже предложил президент россии Владимир Путин. Пост председателя правительства он предложил снова доверить Михаилу Мишустину, который уже находится в Госдуме. Самое главное о назначении премьера — в онлайн-трансляции URA.RU. 14:58 «Справедливая Россия – За правду» заявила, что поддержит кандидатуру Мишустина. "Наша фракция примет самое активное участие в процессе утверждения кабмина, у нас есть свои предложения и по составу, и по структуре правительства. В предыдущий свой срок Мишустин показал эффективную работу в условиях беспрецедентных вызовов – пандемии, санкций", – отметил URA.RU руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов. 14:49 Мишустин начал встречу с фракцией ЛДПР. 14:49 Мишустин во время беседы заявил: «Никаких пауз в работе правительства не будет». 14:48 После Путин добавил: «Надеюсь вам удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров». 14:47 На встрече Путин заявил: «Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства. Уверен, что Госдума поддержит кандидатуру». 14:41 Путин провел встречу с Мишустиным. 14:40 «Сегодня встретимся, обсудим приоритетные, на взгляд депутатов ЛДПР, задачи для правительства РФ, над которыми мы планируем совместно работать в этом году. Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина. Он возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с корреспондентом URA.RU. 14:36 После назначения премьер будет формировать свою команду, которая займется реализацией нацпроектов и поставленных задач. При этом несколько из исполняющих обязанности министров могут не войти в состав нового правительства. Подробности — в материале URA.RU. 14:23 Сейчас Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ, пишет ТАСС. 14:17 Сначала Мишустин проведет встречи с фракциями, а затем выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы депутатов. 14:17 Мишустин, кандидатуру которого Путин предложил на пост премьера, прибыл в Госдуму. Информацию передает корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме 10 мая утверждают нового премьер-министра России. Кандидатуру на этот пост уже предложил президент россии Владимир Путин. Пост председателя правительства он предложил снова доверить Михаилу Мишустину, который уже находится в Госдуме. Самое главное о назначении премьера — в онлайн-трансляции URA.RU. 14:58 10.05.2024 «Справедливая Россия – За правду» заявила, что поддержит кандидатуру Мишустина. "Наша фракция примет самое активное участие в процессе утверждения кабмина, у нас есть свои предложения и по составу, и по структуре правительства. В предыдущий свой срок Мишустин показал эффективную работу в условиях беспрецедентных вызовов – пандемии, санкций", – отметил URA.RU руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов. 14:49 10.05.2024 Мишустин начал встречу с фракцией ЛДПР. 14:49 10.05.2024 Мишустин во время беседы заявил: «Никаких пауз в работе правительства не будет». 14:48 10.05.2024 После Путин добавил: «Надеюсь вам удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров». 14:47 10.05.2024 На встрече Путин заявил: «Было бы правильно, если бы вы продолжили работу на посту председателя правительства. Уверен, что Госдума поддержит кандидатуру». 14:41 10.05.2024 Путин провел встречу с Мишустиным. 14:40 10.05.2024 «Сегодня встретимся, обсудим приоритетные, на взгляд депутатов ЛДПР, задачи для правительства РФ, над которыми мы планируем совместно работать в этом году. Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Михаила Мишустина. Он возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с корреспондентом URA.RU. 14:36 10.05.2024 После назначения премьер будет формировать свою команду, которая займется реализацией нацпроектов и поставленных задач. При этом несколько из исполняющих обязанности министров могут не войти в состав нового правительства. Подробности — в материале URA.RU. 14:23 10.05.2024 Сейчас Мишустин проводит встречу с фракцией КПРФ, пишет ТАСС. 14:17 10.05.2024 Сначала Мишустин проведет встречи с фракциями, а затем выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы депутатов. 14:17 10.05.2024 Мишустин, кандидатуру которого Путин предложил на пост премьера, прибыл в Госдуму. Информацию передает корреспондент URA.RU