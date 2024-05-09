МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

Порывы ветра будут достигать 21 метра в секунда
В Свердловской области сохранится сильный ветер, поэтому спасатели продлили штормовое предупреждение. Оно опубликовано в telegram-канале регионального управления МЧС.
«По данным синоптиков, 11 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 21 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — отметили в ведомстве.
Штормовое предупреждение действует в регионе с 9 мая. Холодную погоду принесли на Урал два циклона.
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