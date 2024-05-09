09 мая 2024

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, зима, ветер, холод
Порывы ветра будут достигать 21 метра в секунда Фото:

В Свердловской области сохранится сильный ветер, поэтому спасатели продлили штормовое предупреждение. Оно опубликовано в telegram-канале регионального управления МЧС.

«По данным синоптиков, 11 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 21 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — отметили в ведомстве.

Штормовое предупреждение действует в регионе с 9 мая. Холодную погоду принесли на Урал два циклона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области сохранится сильный ветер, поэтому спасатели продлили штормовое предупреждение. Оно опубликовано в telegram-канале регионального управления МЧС. «По данным синоптиков, 11 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 21 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — отметили в ведомстве. Штормовое предупреждение действует в регионе с 9 мая. Холодную погоду принесли на Урал два циклона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...