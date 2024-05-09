В праздники 141 свердловчанин попался на разжигании костров в лесах и не только

10 мая 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

В поисках нарушителей леса патрулируют специальные группы Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области в майские праздники на нарушении противопожарного режима попался 141 человек. Это не только те, кто отправился в лес на шашлыки, но и те, кто складирует сухую растительность и горючие вещества возле домов. Статистикой поделился департамент информационной политики региона. Задачу сохранить леса и людей от пожаров ранее ставил губернатор Евгений Куйвашев. «141 нарушение особого противопожарного режима с начала мая выявили участники патрульных групп. […] Зафиксированы нарушение требований пожарной безопасности даже в период, когда на территории региона были экстремальные снегопады. Речь не только о разведении огня в потенциально опасных местах, но и о наличии сухой растительности, легко воспламеняющихся веществ и мусора вблизи жилых домов», — рассказали в департаменте. Власти напомнили, что для нарушителей действуют штрафы: для рядовых свердловчан от 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч, для предпринимателей — от 60 тысяч, для юридических лиц — от 400 тысяч. Ранее URA.RU делало подборку мест, где можно законно пожарить шашлыки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в майские праздники на нарушении противопожарного режима попался 141 человек. Это не только те, кто отправился в лес на шашлыки, но и те, кто складирует сухую растительность и горючие вещества возле домов. Статистикой поделился департамент информационной политики региона. Задачу сохранить леса и людей от пожаров ранее ставил губернатор Евгений Куйвашев. «141 нарушение особого противопожарного режима с начала мая выявили участники патрульных групп. […] Зафиксированы нарушение требований пожарной безопасности даже в период, когда на территории региона были экстремальные снегопады. Речь не только о разведении огня в потенциально опасных местах, но и о наличии сухой растительности, легко воспламеняющихся веществ и мусора вблизи жилых домов», — рассказали в департаменте. Власти напомнили, что для нарушителей действуют штрафы: для рядовых свердловчан от 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч, для предпринимателей — от 60 тысяч, для юридических лиц — от 400 тысяч. Ранее URA.RU делало подборку мест, где можно законно пожарить шашлыки.