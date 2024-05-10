КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера

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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил, топ
КПРФ откажется от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьера Фото:

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом рассказал один из участников заседания фракции КПРФ.

«КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера», — передает слова источника «Интерфакс». Во фракции считают, что текущее правительство не достигло необходимого прогресса в своей деятельности. Также у коммунистов накопились вопросы к финансово-экономическому блоку правительства, заключил источник.

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Мишустина на пост премьер-министра. Путин выразил уверенность в поддержке его кандидатуры Госдумой.

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КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом рассказал один из участников заседания фракции КПРФ. «КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера», — передает слова источника «Интерфакс». Во фракции считают, что текущее правительство не достигло необходимого прогресса в своей деятельности. Также у коммунистов накопились вопросы к финансово-экономическому блоку правительства, заключил источник. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Мишустина на пост премьер-министра. Путин выразил уверенность в поддержке его кандидатуры Госдумой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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