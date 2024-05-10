Политика Власть КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера 10 мая 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + КПРФ откажется от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьера Фото: Георгий Бергал © URA.RU КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом рассказал один из участников заседания фракции КПРФ. «КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера», — передает слова источника «Интерфакс». Во фракции считают, что текущее правительство не достигло необходимого прогресса в своей деятельности. Также у коммунистов накопились вопросы к финансово-экономическому блоку правительства, заключил источник. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Мишустина на пост премьер-министра. Путин выразил уверенность в поддержке его кандидатуры Госдумой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом рассказал один из участников заседания фракции КПРФ. «КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера», — передает слова источника «Интерфакс». Во фракции считают, что текущее правительство не достигло необходимого прогресса в своей деятельности. Также у коммунистов накопились вопросы к финансово-экономическому блоку правительства, заключил источник. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Мишустина на пост премьер-министра. Путин выразил уверенность в поддержке его кандидатуры Госдумой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям