КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Об этом рассказал один из участников заседания фракции КПРФ.
«КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на должность премьера», — передает слова источника «Интерфакс». Во фракции считают, что текущее правительство не достигло необходимого прогресса в своей деятельности. Также у коммунистов накопились вопросы к финансово-экономическому блоку правительства, заключил источник.
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Мишустина на пост премьер-министра. Путин выразил уверенность в поддержке его кандидатуры Госдумой.
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