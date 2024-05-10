Армия и оружие В Харьковской области идут бои на линии соприкосновения 10 мая 2024 в 15:11 Размер текста - 17 + Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения в Харьковской области, сообщил Виталий Ганчев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Харьковской области продолжаются боевые действия в нескольких районах вдоль линии фронта, включая приграничные зоны. Глава администрации Виталий Ганчев призвал местных жителей оставаться в укрытиях. «Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения», — написал Ганчев в своем telegram-канале. Он добавил, что боевые действия ведутся и в приграничных районах Харьковской области. Кроме того, глава администрации призвал не покидать укрытия без сильной необходимости. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но бросают позиции под натиском российской армии, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На территории Харьковской области продолжаются боевые действия в нескольких районах вдоль линии фронта, включая приграничные зоны. Глава администрации Виталий Ганчев призвал местных жителей оставаться в укрытиях. «Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения», — написал Ганчев в своем telegram-канале. Он добавил, что боевые действия ведутся и в приграничных районах Харьковской области. Кроме того, глава администрации призвал не покидать укрытия без сильной необходимости. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинские военные пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но бросают позиции под натиском российской армии, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям