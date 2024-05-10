ВС РФ жестко ответили Киеву ударами по ВПК Украины

ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности ВС РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что в результате атаки были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры страны.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над тремя регионами России. Там отметили, что БПЛА сбили над Брянской областью, над территорией Белгородской области и Московской области, передает телеканал 360.
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ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности ВС РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что в результате атаки были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры страны. Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над тремя регионами России. Там отметили, что БПЛА сбили над Брянской областью, над территорией Белгородской области и Московской области, передает телеканал 360.