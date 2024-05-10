Армия и оружие ВС РФ жестко ответили Киеву ударами по ВПК Украины 10 мая 2024 в 15:26 Размер текста - 17 + ВС РФ нанесли 27 ударов по объектам Украины Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности ВС РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что в результате атаки были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры страны. Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над тремя регионами России. Там отметили, что БПЛА сбили над Брянской областью, над территорией Белгородской области и Московской области, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. «В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности ВС РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что в результате атаки были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры страны. Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в небе над тремя регионами России. Там отметили, что БПЛА сбили над Брянской областью, над территорией Белгородской области и Московской области, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям