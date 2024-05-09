09 мая 2024
08 мая 2024

На переправе Салехард — Лабытнанги заработали «подушки»

Власти ЯНАО открыли дороги и переправу через Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица, переправа, воздушная подушка
На переправе через Обь заработали «воздушные подушки» Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) возобновилось движение между отдаленными микрорайонами. Также начала работу ледовая переправа через Обь, пассажиров будут перевозить суда на воздушной подушке, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.

«Между Салехардом и Лабытнанги запустили движение судов на воздушных подушках. Дорога Лабытнанги — Харп открыта для движения автомобилей», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале.

Из-за погодных условий 10 мая переправа не смогла вовремя начать работу. Вертолеты не могли подняться из-за сильного ветра, по тем же причинам не были запущены суда на воздушных подушках.

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В Лабытнанги (ЯНАО) возобновилось движение между отдаленными микрорайонами. Также начала работу ледовая переправа через Обь, пассажиров будут перевозить суда на воздушной подушке, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта. «Между Салехардом и Лабытнанги запустили движение судов на воздушных подушках. Дорога Лабытнанги — Харп открыта для движения автомобилей», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале. Из-за погодных условий 10 мая переправа не смогла вовремя начать работу. Вертолеты не могли подняться из-за сильного ветра, по тем же причинам не были запущены суда на воздушных подушках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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