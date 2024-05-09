На переправе Салехард — Лабытнанги заработали «подушки»

В Лабытнанги (ЯНАО) возобновилось движение между отдаленными микрорайонами. Также начала работу ледовая переправа через Обь, пассажиров будут перевозить суда на воздушной подушке, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.
«Между Салехардом и Лабытнанги запустили движение судов на воздушных подушках. Дорога Лабытнанги — Харп открыта для движения автомобилей», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале.
Из-за погодных условий 10 мая переправа не смогла вовремя начать работу. Вертолеты не могли подняться из-за сильного ветра, по тем же причинам не были запущены суда на воздушных подушках.
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В Лабытнанги (ЯНАО) возобновилось движение между отдаленными микрорайонами. Также начала работу ледовая переправа через Обь, пассажиров будут перевозить суда на воздушной подушке, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта. «Между Салехардом и Лабытнанги запустили движение судов на воздушных подушках. Дорога Лабытнанги — Харп открыта для движения автомобилей», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале. Из-за погодных условий 10 мая переправа не смогла вовремя начать работу. Вертолеты не могли подняться из-за сильного ветра, по тем же причинам не были запущены суда на воздушных подушках.