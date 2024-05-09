09 мая 2024
08 мая 2024

Жители Ямала не могут переправиться через Обь из-за отсутствия транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Суда на воздушной подушке не смогли выйти на переправу из-за погоды Фото:

Жители ЯНАО не могут переправиться через Обь: запуску судов на воздушной подушке помешала погода. Из-за усиления ветра отменен и вертолетный рейс, следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехарда.

«Вертолетный рейс Салехард — Лабытнанги отменен. Вертолет должен был вылететь 10 мая в 8 часов», — следует из информации, опубликованной на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.

В официальном telegram-канале мэрии Лабытнанги сообщается, что движение судов на воздушной подушке также не осуществляется. В городском округе 10 мая вновь объявлено штормовое предупреждение. Жителям ЯНАО рекомендуют воздержаться от поездок.

Переправа через Обь официально закрыта с 10 мая. Перевозку планировали осуществлять судами на воздушных подушках, но из-за погодных условий позже решили перевозить людей вертолетами.

В Салехарде из-за ветра отменены вертолетные рейсы
В Салехарде из-за ветра отменены вертолетные рейсы
Фото:

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Жители ЯНАО не могут переправиться через Обь: запуску судов на воздушной подушке помешала погода. Из-за усиления ветра отменен и вертолетный рейс, следует из информации онлайн-табло аэропорта Салехарда. «Вертолетный рейс Салехард — Лабытнанги отменен. Вертолет должен был вылететь 10 мая в 8 часов», — следует из информации, опубликованной на онлайн-табло аэропорта окружной столицы. В официальном telegram-канале мэрии Лабытнанги сообщается, что движение судов на воздушной подушке также не осуществляется. В городском округе 10 мая вновь объявлено штормовое предупреждение. Жителям ЯНАО рекомендуют воздержаться от поездок. Переправа через Обь официально закрыта с 10 мая. Перевозку планировали осуществлять судами на воздушных подушках, но из-за погодных условий позже решили перевозить людей вертолетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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