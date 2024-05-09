В бассейне частного дома в Тобольске утонул мужчина

Мужчина утонул в ночь на 9 мая
В Тобольске днем ранее в одном из частных домов в бассейне утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в бассейне в гостевом домике», — сообщил источник.
В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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