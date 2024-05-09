09 мая 2024

В бассейне частного дома в Тобольске утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, сланцы, отдых, бассейн
Мужчина утонул в ночь на 9 мая Фото:

В Тобольске днем ранее в одном из частных домов в бассейне утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в бассейне в гостевом домике», — сообщил источник.

В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Тобольске днем ранее в одном из частных домов в бассейне утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в бассейне в гостевом домике», — сообщил источник. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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