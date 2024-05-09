В бассейне частного дома в Тобольске утонул мужчина

10 мая 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Мужчина утонул в ночь на 9 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тобольске днем ранее в одном из частных домов в бассейне утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в бассейне в гостевом домике», — сообщил источник. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске днем ранее в одном из частных домов в бассейне утонул мужчина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в бассейне в гостевом домике», — сообщил источник. В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.