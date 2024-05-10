Мишустин: на поддержку семей в бюджете РФ выделено 3 трлн рублей

10 мая 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что в России проживает 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин заявил, что на поддержку российских семей выделено 3 трлн рублей. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где проходит рассмотрение кандидатуры на пост премьер-министра. «В нашей стране около 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. Для нас, конечно, самое главное — это их благополучие. Создана целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и рождения ребенка до достижения им 17 лет. Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для этого и для семей в этом году составляет около 3 трлн рублей», — пояснил Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин заявил, что на поддержку российских семей выделено 3 трлн рублей. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где проходит рассмотрение кандидатуры на пост премьер-министра. «В нашей стране около 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. Для нас, конечно, самое главное — это их благополучие. Создана целостная система государственной поддержки, начиная с беременности женщины и рождения ребенка до достижения им 17 лет. Объем средств, предусмотренный в федеральном бюджете на социальные меры для этого и для семей в этом году составляет около 3 трлн рублей», — пояснил Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».