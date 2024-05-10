Какие перестановки ожидаются в новом правительстве: прогнозы

11 мая 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

В правителбстве РФ ожидается несколько перестановок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. Госдума РФ и глава государства 10 мая утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Окончательный состав нового кабинета министров должен быть определен в течение мая. Агентство URA.RU публикует прогнозы касательно того, какие конкретные лица займут ключевые позиции в обновленном правительстве. Первый заместитель председателя правительства Вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина. Белоусов занимает должность первого вице-премьера с 2020 года, до этого он работал помощником президента и министром экономического развития. Белоусов курирует такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росаккредитация, а также отвечает за вопросы социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка и внешнеэкономической деятельности. Он имеет экономическое образование, окончив МГУ в 1981 году. Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве. Согласно источникам, он продолжит работать в должности вице-премьера — руководителя аппарата. Григоренко курирует ключевые ведомства, такие как Минфин, ФНС, ФТС, а также отвечает за административную реформу. Он начал карьеру в налоговых органах в 2000-х и до нынешней должности занимал различные позиции в Министерстве по налогам и сборам и ФНС. Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уходит с поста вице-премьера, который он занимал с 2013 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Он курировал регионы Дальнего Востока. Также его зона ответственности временно расширялась свою на Арктику и Северный Кавказ. За 10 лет на Дальнем Востоке было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций и запущено 673 предприятия. При Трутневе были введены меры поддержки, такие как «дальневосточный гектар» и льготная ипотека, которыми воспользовались сотни тысяч граждан. Министр экономического развития Максим Решетников сохранит пост министра экономического развития в новом правительстве. Решетников возглавляет Минэкономразвития с 2020 года, до этого он был губернатором Пермского края и занимал должности в правительстве Москвы. Ожидается, что кандидатура Решетникова будет представлена на утверждение в Госдуму. Решетников призывает к расширению частной собственности и поддержке ключевых экономических институтов, таких как свободное ценообразование и конкуренция. Министр финансов Антон Силуанов, занимающий пост министра финансов на протяжении 13,5 лет, сохранит свой пост в новом правительстве. Это подтвердили три источника РБК, знакомые с обсуждением кадровых решений. Силуанов известен проведением контрциклической бюджетной политики, а также временным отходом от ограничений бюджетного правила в кризисные периоды. Новому правительству и Минфину предстоит реализовать изменения в налоговой системе, направленные на более справедливое налогообложение. Министр энергетики Николай Шульгинов, возглавлявший Минэнерго с 2020 года, покинет этот пост. В числе возможных кандидатов на должность главы ведомства называется губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Шульгинов имеет богатый опыт работы в электроэнергетике, в том числе он возглавлял ПАО «Русгидро». При нем были реализованы такие инициативы, как передача энергосистем всей страны под управление Системного оператора. Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года, ранее служил в ВМФ СССР и России, работал гендиректором юрфирмы, возглавлял угольную компанию «Колмар», а с 2018 года является губернатором Кемеровской области. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но покинет должность главы Минпромторга. На замену рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Ожидается, что новый глава ведомства продолжит курс Мантурова. Мантуров возглавлял Минпромторг на протяжении 12 лет. Министр сельского хозяйства И.о. главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. Ему могут передать сферы, которые ранее курировала Виктория Абрамченко, включая координацию Минсельхоза, Минприроды и ряда других ведомств. При переходе на должность вице-премьера Патрушев не будет совмещать ее с постом министра сельского хозяйства. По словам другого источника РБК, на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Министр транспорта Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев рассматривается в качестве кандидата на должность вице-премьера в новом составе правительства. Параллельно обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера по транспортным вопросам, но окончательное решение еще не принято. Савельев возглавлял Минтранс с ноября 2020 года, до этого он работал гендиректором «Аэрофлота». В последние годы ему пришлось решать вызовы, связанные с западными санкциями и необходимостью перенаправления логистических потоков. Министр спорта Власти обсуждают троих кандидатов на пост главы Минспорта: двух заместителей и. о. министра спорта Олега Матыцина — Одеса Байсултанова и Азата Кадырова, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Матыцин, возможно, не войдет в состав нового правительства. Кандидаты имеют опыт работы в спорте, например, Дегтярев возглавлял профильный комитет Госдумы. На фоне отстранения российских спортсменов от соревнований, Матыцин выступал в их поддержку. Известно, что доля россиян, занимающихся спортом, достигла 56,83%, а инвестиции в отрасль увеличились на 190% с 2020 года. Счетная палата Кандидатами на пост председателя Счетной палаты России являются: Борис Ковальчук — выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, работал в «Росатоме», в настоящее время занимает должность заместителя руководителя контрольного управления администрации президента.

Анатолий Артамонов — бывший губернатор Калужской области, в настоящее время возглавляет комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Галина Изотова — с 2019 года занимает должность заместителя председателя Счетной палаты, в настоящее время исполняет обязанности председателя Счетной палаты. Председателя Счетной палаты назначает Совет Федерации по представлению президента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже направила Владимиру Путину список кандидатов. Теперь ожидается решение главы государства. Повышения среди губернаторов Аналитики «Минченко Консалтинг» опубликовали рейтинг губернаторов, которые могут получить повышение. В список вошли: Алексей Дюмин (Тульская область)

Сергей Собянин (мэр Москвы)

Андрей Воробьев (Московская область)

Станислав Воскресенский (Ивановская область)

Александр Дрозденко (Ленинградская область)

Андрей Никитин (Новгородская область)

Глеб Никитин (Нижегородская область)

Игорь Кобзев (Иркутская область) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. Госдума РФ и глава государства 10 мая утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Окончательный состав нового кабинета министров должен быть определен в течение мая. Агентство URA.RU публикует прогнозы касательно того, какие конкретные лица займут ключевые позиции в обновленном правительстве. Вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина. Белоусов занимает должность первого вице-премьера с 2020 года, до этого он работал помощником президента и министром экономического развития. Белоусов курирует такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росаккредитация, а также отвечает за вопросы социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка и внешнеэкономической деятельности. Он имеет экономическое образование, окончив МГУ в 1981 году. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве. Согласно источникам, он продолжит работать в должности вице-премьера — руководителя аппарата. Григоренко курирует ключевые ведомства, такие как Минфин, ФНС, ФТС, а также отвечает за административную реформу. Он начал карьеру в налоговых органах в 2000-х и до нынешней должности занимал различные позиции в Министерстве по налогам и сборам и ФНС. Юрий Трутнев уходит с поста вице-премьера, который он занимал с 2013 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Он курировал регионы Дальнего Востока. Также его зона ответственности временно расширялась свою на Арктику и Северный Кавказ. За 10 лет на Дальнем Востоке было привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций и запущено 673 предприятия. При Трутневе были введены меры поддержки, такие как «дальневосточный гектар» и льготная ипотека, которыми воспользовались сотни тысяч граждан. Максим Решетников сохранит пост министра экономического развития в новом правительстве. Решетников возглавляет Минэкономразвития с 2020 года, до этого он был губернатором Пермского края и занимал должности в правительстве Москвы. Ожидается, что кандидатура Решетникова будет представлена на утверждение в Госдуму. Решетников призывает к расширению частной собственности и поддержке ключевых экономических институтов, таких как свободное ценообразование и конкуренция. Антон Силуанов, занимающий пост министра финансов на протяжении 13,5 лет, сохранит свой пост в новом правительстве. Это подтвердили три источника РБК, знакомые с обсуждением кадровых решений. Силуанов известен проведением контрциклической бюджетной политики, а также временным отходом от ограничений бюджетного правила в кризисные периоды. Новому правительству и Минфину предстоит реализовать изменения в налоговой системе, направленные на более справедливое налогообложение. Николай Шульгинов, возглавлявший Минэнерго с 2020 года, покинет этот пост. В числе возможных кандидатов на должность главы ведомства называется губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Шульгинов имеет богатый опыт работы в электроэнергетике, в том числе он возглавлял ПАО «Русгидро». При нем были реализованы такие инициативы, как передача энергосистем всей страны под управление Системного оператора. Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года, ранее служил в ВМФ СССР и России, работал гендиректором юрфирмы, возглавлял угольную компанию «Колмар», а с 2018 года является губернатором Кемеровской области. Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но покинет должность главы Минпромторга. На замену рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Ожидается, что новый глава ведомства продолжит курс Мантурова. Мантуров возглавлял Минпромторг на протяжении 12 лет. И.о. главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. Ему могут передать сферы, которые ранее курировала Виктория Абрамченко, включая координацию Минсельхоза, Минприроды и ряда других ведомств. При переходе на должность вице-премьера Патрушев не будет совмещать ее с постом министра сельского хозяйства. По словам другого источника РБК, на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев рассматривается в качестве кандидата на должность вице-премьера в новом составе правительства. Параллельно обсуждается перераспределение полномочий между заместителями премьера по транспортным вопросам, но окончательное решение еще не принято. Савельев возглавлял Минтранс с ноября 2020 года, до этого он работал гендиректором «Аэрофлота». В последние годы ему пришлось решать вызовы, связанные с западными санкциями и необходимостью перенаправления логистических потоков. Власти обсуждают троих кандидатов на пост главы Минспорта: двух заместителей и. о. министра спорта Олега Матыцина — Одеса Байсултанова и Азата Кадырова, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Матыцин, возможно, не войдет в состав нового правительства. Кандидаты имеют опыт работы в спорте, например, Дегтярев возглавлял профильный комитет Госдумы. На фоне отстранения российских спортсменов от соревнований, Матыцин выступал в их поддержку. Известно, что доля россиян, занимающихся спортом, достигла 56,83%, а инвестиции в отрасль увеличились на 190% с 2020 года. Кандидатами на пост председателя Счетной палаты России являются: Председателя Счетной палаты назначает Совет Федерации по представлению президента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже направила Владимиру Путину список кандидатов. Теперь ожидается решение главы государства. Аналитики «Минченко Консалтинг» опубликовали рейтинг губернаторов, которые могут получить повышение. В список вошли: