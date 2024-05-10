Диетолог предупредила, кому не стоит есть шашлык

Диетолог Жаровская: шашлык не стоит есть людям с проблемами с ЖКТ

10 мая 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Людям с проблемами с ЖКТ не следует есть шашлык, рассказала Татьяна Жаровская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Людям с определенными заболеваниями следует избегать употребления шашлыка, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Это касается, в частности, пациентов с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения. «Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек <…> шашлык будет достаточно тяжелой пищей», — поделилась Жаровская в интервью радио Sputnik . Она добавила, что в таком случае употребление шашлыка лучше ограничить или совсем от него отказаться. Татьяна Жаровская также напомнила о необходимости умеренности в употреблении шашлыка даже здоровыми людьми. Она подчеркнула важность правильной термической обработки мяса для предотвращения пищевых отравлений и инфекций. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление подгоревшего шашлыка может привести к серьезным заболеваниям, включая рак. Она также отметила, что термическая обработка мяса на высоком огне вызывает гликирование белка, в результате чего он теряет свою функциональность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Людям с определенными заболеваниями следует избегать употребления шашлыка, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Это касается, в частности, пациентов с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения. «Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек <…> шашлык будет достаточно тяжелой пищей», — поделилась Жаровская в интервью радио Sputnik. Она добавила, что в таком случае употребление шашлыка лучше ограничить или совсем от него отказаться. Татьяна Жаровская также напомнила о необходимости умеренности в употреблении шашлыка даже здоровыми людьми. Она подчеркнула важность правильной термической обработки мяса для предотвращения пищевых отравлений и инфекций. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление подгоревшего шашлыка может привести к серьезным заболеваниям, включая рак. Она также отметила, что термическая обработка мяса на высоком огне вызывает гликирование белка, в результате чего он теряет свою функциональность.