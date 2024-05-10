Диетолог предупредила, кому не стоит есть шашлык

Диетолог Жаровская: шашлык не стоит есть людям с проблемами с ЖКТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Спорт-бар "Bombardier" во Дворце спорта. Екатеринбург, шашлык, еда, мясо
Людям с проблемами с ЖКТ не следует есть шашлык, рассказала Татьяна Жаровская Фото:

Людям с определенными заболеваниями следует избегать употребления шашлыка, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Это касается, в частности, пациентов с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения.

«Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек <…> шашлык будет достаточно тяжелой пищей», — поделилась Жаровская в интервью радио Sputnik. Она добавила, что в таком случае употребление шашлыка лучше ограничить или совсем от него отказаться.

Татьяна Жаровская также напомнила о необходимости умеренности в употреблении шашлыка даже здоровыми людьми. Она подчеркнула важность правильной термической обработки мяса для предотвращения пищевых отравлений и инфекций.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление подгоревшего шашлыка может привести к серьезным заболеваниям, включая рак. Она также отметила, что термическая обработка мяса на высоком огне вызывает гликирование белка, в результате чего он теряет свою функциональность.

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Людям с определенными заболеваниями следует избегать употребления шашлыка, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. Это касается, в частности, пациентов с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения. «Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек <…> шашлык будет достаточно тяжелой пищей», — поделилась Жаровская в интервью радио Sputnik. Она добавила, что в таком случае употребление шашлыка лучше ограничить или совсем от него отказаться. Татьяна Жаровская также напомнила о необходимости умеренности в употреблении шашлыка даже здоровыми людьми. Она подчеркнула важность правильной термической обработки мяса для предотвращения пищевых отравлений и инфекций. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление подгоревшего шашлыка может привести к серьезным заболеваниям, включая рак. Она также отметила, что термическая обработка мяса на высоком огне вызывает гликирование белка, в результате чего он теряет свою функциональность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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