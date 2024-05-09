09 мая 2024

Сброс воды в Чусовую уменьшили после потопа в свердловском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Чусовая вышла из берегов и затопила несколько участков в Билимбае Фото:
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Паводок в Свердловской области

Сброс воды с водохранилищ в реку Чусовая в Свердловской области уменьшили после того, как она вышла из берегов и подтопила пять участков в поселке Билимбай (Первоуральский городской округ). Мэр Игорь Кабец у себя в telegram-канале рассказал, что на месте работает служба спасения.

«Сброс воды с гидротехнических сооружений в реку Чусовую уменьшен. Уровень реки стабилизирован. Подтоплено пять земельных участков. Первоуральская служба спасения оказывает помощь в откачке воды с земельных участков. Ситуация находится на контроле», — заявил он.

Участки в Билимбае начало топить утром 10 мая, в частности, затопленной оказалась местная проселочная дорога. Как ранее сообщало URA.RU, с 7 мая екатеринбургский «Водоканал» увеличил объемы сброса воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилища, в зоне риска оказались три города по течению Чусовой — помимо Первоуральска это Ревда и Дегтярск.

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Сброс воды с водохранилищ в реку Чусовая в Свердловской области уменьшили после того, как она вышла из берегов и подтопила пять участков в поселке Билимбай (Первоуральский городской округ). Мэр Игорь Кабец у себя в telegram-канале рассказал, что на месте работает служба спасения. «Сброс воды с гидротехнических сооружений в реку Чусовую уменьшен. Уровень реки стабилизирован. Подтоплено пять земельных участков. Первоуральская служба спасения оказывает помощь в откачке воды с земельных участков. Ситуация находится на контроле», — заявил он. Участки в Билимбае начало топить утром 10 мая, в частности, затопленной оказалась местная проселочная дорога. Как ранее сообщало URA.RU, с 7 мая екатеринбургский «Водоканал» увеличил объемы сброса воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилища, в зоне риска оказались три города по течению Чусовой — помимо Первоуральска это Ревда и Дегтярск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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