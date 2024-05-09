09 мая 2024

Вышедшая из берегов река Чусовая топит свердловский поселок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Снт Смородинка. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, река, разлив
Пострадал поселок Билимбай (архивное фото) Фото:

В поселке Билимбай под Первоуральском река Чусовая вышла из берегов и затопила дорогу, а также дома на окраинах. Фотографиями разлива реки делятся в соцсетях местные жители.

«В Билимбае вышла из русла река Чусовая, затопило дороги и дома на окраинах. Вода продолжает прибывать стремительными шагами. Люди звонят в МЧС, но реакции нет», — сообщает telegram-канал «Инцидент. Первоуральск».

В начале апреля от разлива Чусовой пострадали жители поселка Барановка под Ревдой, а накануне проблемы из-за паводка были в поселке Совхоз. Как ранее сообщало URA.RU, 7 мая екатеринбургский «Водоканал» планировал мощный сброс воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, что грозило потопом трем городам, расположенным по течению Чусовой (помимо Первоуральска и Ревды еще и Дегтярску). По данным агентства, сейчас объем сбросов составляет 17 кубометров в секунду, хотя планировалось, что будет повышение до 100.

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В поселке Билимбай под Первоуральском река Чусовая вышла из берегов и затопила дорогу, а также дома на окраинах. Фотографиями разлива реки делятся в соцсетях местные жители. «В Билимбае вышла из русла река Чусовая, затопило дороги и дома на окраинах. Вода продолжает прибывать стремительными шагами. Люди звонят в МЧС, но реакции нет», — сообщает telegram-канал «Инцидент. Первоуральск». В начале апреля от разлива Чусовой пострадали жители поселка Барановка под Ревдой, а накануне проблемы из-за паводка были в поселке Совхоз. Как ранее сообщало URA.RU, 7 мая екатеринбургский «Водоканал» планировал мощный сброс воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, что грозило потопом трем городам, расположенным по течению Чусовой (помимо Первоуральска и Ревды еще и Дегтярску). По данным агентства, сейчас объем сбросов составляет 17 кубометров в секунду, хотя планировалось, что будет повышение до 100.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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