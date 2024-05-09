В поселке Билимбай под Первоуральском река Чусовая вышла из берегов и затопила дорогу, а также дома на окраинах. Фотографиями разлива реки делятся в соцсетях местные жители.
«В Билимбае вышла из русла река Чусовая, затопило дороги и дома на окраинах. Вода продолжает прибывать стремительными шагами. Люди звонят в МЧС, но реакции нет», — сообщает telegram-канал «Инцидент. Первоуральск».
В начале апреля от разлива Чусовой пострадали жители поселка Барановка под Ревдой, а накануне проблемы из-за паводка были в поселке Совхоз. Как ранее сообщало URA.RU, 7 мая екатеринбургский «Водоканал» планировал мощный сброс воды с Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ, что грозило потопом трем городам, расположенным по течению Чусовой (помимо Первоуральска и Ревды еще и Дегтярску). По данным агентства, сейчас объем сбросов составляет 17 кубометров в секунду, хотя планировалось, что будет повышение до 100.
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