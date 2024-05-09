Губернатор ХМАО поздравила Мишустина с назначением на должность премьер-министра России

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава региона опубликовала в личном telegram-канале.
«Поздравляю Михаила Мишустина с назначением на должность Председателя Правительства Российской Федерации. Соответствующий Указ после утверждения его кандидатуры Государственной Думой подписал Президент Российской Федерации», — написала Комарова в публикации.
Кроме поздравления, губернатор ХМАО сообщила о выплатах для кураторов среднего профессионального образования и классных руководителей школ, финансирование которых будет обеспечено за счет государственного бюджета. Так, на выплаты кураторам СПО в округе выделят 9 миллионов рублей, а классным руководителям — 132 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что Михаил Мишустин утвержден на пост Председателя Правительства страны. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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