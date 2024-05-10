Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

10 мая 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации Фото: Patrick Gruban/Wikipedia Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации и рекомендует Совету Безопасности рассмотреть вопрос о ее полноправном членстве. Об этом сообщили корреспонденты. «Принятая сегодня резолюция рекомендует Совету безопасности положительно пересмотреть этот вопрос», — передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, Генассамблея ООН определяет, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены ООН. Резолюция была поддержана 143 странами, против высказались 9 государств, еще 25 воздержались. Согласно статье, членство открыто для всех миролюбивых государств, готовых принять и выполнять обязательства Устава. Палестина, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, получит дополнительные права и привилегии, включая возможность делать заявления от имени групп стран и полное участие в конференциях под эгидой ООН. Ранее США применили вето к проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который предлагал Генеральной ассамблее принять Палестину в качестве полноправного члена организации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН фактически стал заложником американской ближневосточной политики, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации и рекомендует Совету Безопасности рассмотреть вопрос о ее полноправном членстве. Об этом сообщили корреспонденты. «Принятая сегодня резолюция рекомендует Совету безопасности положительно пересмотреть этот вопрос», — передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, Генассамблея ООН определяет, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены ООН. Резолюция была поддержана 143 странами, против высказались 9 государств, еще 25 воздержались. Согласно статье, членство открыто для всех миролюбивых государств, готовых принять и выполнять обязательства Устава. Палестина, начиная с 79-й сессии Генассамблеи, получит дополнительные права и привилегии, включая возможность делать заявления от имени групп стран и полное участие в конференциях под эгидой ООН. Ранее США применили вето к проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который предлагал Генеральной ассамблее принять Палестину в качестве полноправного члена организации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН фактически стал заложником американской ближневосточной политики, передает RT.