10 мая 2024

Екатеринбург ожидает ветер с дождем

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В городе начинает теплеть, но будет сильный ветер Фото:

В Екатеринбурге 11 мая будет ветер и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«11 мая в Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь и ветер юго-западный, южный от шести до одиннадцати метров в секунду. Возможны порывы ветра от пятнадцати до семнадцати метров в секунду», — сказано в посте в telegram-канале синоптика Пулина «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, а днем — от +10 до +12 градусов. В воскресенье, по прогнозам синоптика, температура будет выше.

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В Екатеринбурге 11 мая будет ветер и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «11 мая в Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь и ветер юго-западный, южный от шести до одиннадцати метров в секунду. Возможны порывы ветра от пятнадцати до семнадцати метров в секунду», — сказано в посте в telegram-канале синоптика Пулина «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, а днем — от +10 до +12 градусов. В воскресенье, по прогнозам синоптика, температура будет выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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