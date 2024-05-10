Екатеринбург ожидает ветер с дождем

11 мая 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

В городе начинает теплеть, но будет сильный ветер Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 11 мая будет ветер и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «11 мая в Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь и ветер юго-западный, южный от шести до одиннадцати метров в секунду. Возможны порывы ветра от пятнадцати до семнадцати метров в секунду», — сказано в посте в telegram-канале синоптика Пулина «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, а днем — от +10 до +12 градусов. В воскресенье, по прогнозам синоптика, температура будет выше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 11 мая будет ветер и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «11 мая в Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь и ветер юго-западный, южный от шести до одиннадцати метров в секунду. Возможны порывы ветра от пятнадцати до семнадцати метров в секунду», — сказано в посте в telegram-канале синоптика Пулина «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, а днем — от +10 до +12 градусов. В воскресенье, по прогнозам синоптика, температура будет выше.