Екатеринбург ожидает ветер с дождем

В городе начинает теплеть, но будет сильный ветер
В Екатеринбурге 11 мая будет ветер и возможен небольшой дождь. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«11 мая в Екатеринбурге переменная облачность, возможен небольшой дождь и ветер юго-западный, южный от шести до одиннадцати метров в секунду. Возможны порывы ветра от пятнадцати до семнадцати метров в секунду», — сказано в посте в telegram-канале синоптика Пулина «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, а днем — от +10 до +12 градусов. В воскресенье, по прогнозам синоптика, температура будет выше.
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