10 мая 2024

Путин создал пять новых главных управлений во ФСИН

Путин создал главное управление собственной безопасности для ФСИН
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
В структуре ФСИН появится главное управление собственной безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых главных управлений в структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ опубликован на портале правовых актов. Среди них — главное управление собственной безопасности.

В структуре ФСИН произойдут значительные изменения, будет создано главное управление собственной безопасности, а также четыре новых должности начальников главных управлений по ключевым регионам страны, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в указе. Кроме того, введено управление по работе с личным составом.

Эти изменения направлены на усиление контроля и повышение эффективности работы ФСИН, пишет телеканал 360. Указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России, подписанный президентом Путиным в тот же день, дополнительно подчеркивает активные кадровые и структурные перестановки в государственных органах.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых главных управлений в структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ опубликован на портале правовых актов. Среди них — главное управление собственной безопасности. В структуре ФСИН произойдут значительные изменения, будет создано главное управление собственной безопасности, а также четыре новых должности начальников главных управлений по ключевым регионам страны, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в указе. Кроме того, введено управление по работе с личным составом. Эти изменения направлены на усиление контроля и повышение эффективности работы ФСИН, пишет телеканал 360. Указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России, подписанный президентом Путиным в тот же день, дополнительно подчеркивает активные кадровые и структурные перестановки в государственных органах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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