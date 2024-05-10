Путин создал пять новых главных управлений во ФСИН

Путин создал главное управление собственной безопасности для ФСИН

11 мая 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

В структуре ФСИН появится главное управление собственной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых главных управлений в структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ опубликован на портале правовых актов. Среди них — главное управление собственной безопасности. В структуре ФСИН произойдут значительные изменения, будет создано главное управление собственной безопасности, а также четыре новых должности начальников главных управлений по ключевым регионам страны, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в указе. Кроме того, введено управление по работе с личным составом. Эти изменения направлены на усиление контроля и повышение эффективности работы ФСИН, пишет телеканал 360 . Указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России, подписанный президентом Путиным в тот же день, дополнительно подчеркивает активные кадровые и структурные перестановки в государственных органах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новых главных управлений в структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ опубликован на портале правовых актов. Среди них — главное управление собственной безопасности. В структуре ФСИН произойдут значительные изменения, будет создано главное управление собственной безопасности, а также четыре новых должности начальников главных управлений по ключевым регионам страны, включая Москву и Санкт-Петербург, говорится в указе. Кроме того, введено управление по работе с личным составом. Эти изменения направлены на усиление контроля и повышение эффективности работы ФСИН, пишет телеканал 360. Указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России, подписанный президентом Путиным в тот же день, дополнительно подчеркивает активные кадровые и структурные перестановки в государственных органах.