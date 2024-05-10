Курганцы поделились впечатляющими кадрами полярного сияния и кровавой Луны. Фото

Жители Курганской области сфотографировали полярное сияние в ночном небе

11 мая 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Преимущественно, свечение было окрашено в зелено-розовые тона Фото: Рустам Сагитов © URA.RU На Курганской областью в ночь на 11 мая было замечено полярное сияние. Фотографиями этого явления с URA.RU поделились читатели. Также один из подписчиков рассказал агентству о ярко-красной Луне в ночном небе. «Снято прямо сейчас. Опять северное сияние в Щучье», — пояснил один из собеседников URA.RU. Другой читать обратил внимание на «кровавую Луну», появившуюся над горизонтом ближе к полуночи. Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, во всех регионах Урала в этом году можно наблюдать полярное сияние. В интервью URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев отмечал, что это небесное явление будет видно во всех городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Курганской областью в ночь на 11 мая было замечено полярное сияние. Фотографиями этого явления с URA.RU поделились читатели. Также один из подписчиков рассказал агентству о ярко-красной Луне в ночном небе. «Снято прямо сейчас. Опять северное сияние в Щучье», — пояснил один из собеседников URA.RU. Другой читать обратил внимание на «кровавую Луну», появившуюся над горизонтом ближе к полуночи. Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, во всех регионах Урала в этом году можно наблюдать полярное сияние. В интервью URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев отмечал, что это небесное явление будет видно во всех городах.