10 мая 2024
09 мая 2024

Курганцы поделились впечатляющими кадрами полярного сияния и кровавой Луны. Фото

Жители Курганской области сфотографировали полярное сияние в ночном небе
© Служба новостей «URA.RU»
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Преимущественно, свечение было окрашено в зелено-розовые тона
Преимущественно, свечение было окрашено в зелено-розовые тона Фото:

На Курганской областью в ночь на 11 мая было замечено полярное сияние. Фотографиями этого явления с URA.RU поделились читатели. Также один из подписчиков рассказал агентству о ярко-красной Луне в ночном небе.

«Снято прямо сейчас. Опять северное сияние в Щучье», — пояснил один из собеседников URA.RU. Другой читать обратил внимание на «кровавую Луну», появившуюся над горизонтом ближе к полуночи.

Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, во всех регионах Урала в этом году можно наблюдать полярное сияние. В интервью URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев отмечал, что это небесное явление будет видно во всех городах.

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На Курганской областью в ночь на 11 мая было замечено полярное сияние. Фотографиями этого явления с URA.RU поделились читатели. Также один из подписчиков рассказал агентству о ярко-красной Луне в ночном небе. «Снято прямо сейчас. Опять северное сияние в Щучье», — пояснил один из собеседников URA.RU. Другой читать обратил внимание на «кровавую Луну», появившуюся над горизонтом ближе к полуночи. Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, во всех регионах Урала в этом году можно наблюдать полярное сияние. В интервью URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев отмечал, что это небесное явление будет видно во всех городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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