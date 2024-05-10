На Курганской областью в ночь на 11 мая было замечено полярное сияние. Фотографиями этого явления с URA.RU поделились читатели. Также один из подписчиков рассказал агентству о ярко-красной Луне в ночном небе.
«Снято прямо сейчас. Опять северное сияние в Щучье», — пояснил один из собеседников URA.RU. Другой читать обратил внимание на «кровавую Луну», появившуюся над горизонтом ближе к полуночи.
Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, во всех регионах Урала в этом году можно наблюдать полярное сияние. В интервью URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев отмечал, что это небесное явление будет видно во всех городах.
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На Курганской областью в ночь на 11 мая было замечено полярное сияние. Фотографиями этого явления с URA.RU поделились читатели. Также один из подписчиков рассказал агентству о ярко-красной Луне в ночном небе. «Снято прямо сейчас. Опять северное сияние в Щучье», — пояснил один из собеседников URA.RU. Другой читать обратил внимание на «кровавую Луну», появившуюся над горизонтом ближе к полуночи. Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, во всех регионах Урала в этом году можно наблюдать полярное сияние. В интервью URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев отмечал, что это небесное явление будет видно во всех городах.