Астроном Санакоев предсказал регионам Урала год полярных сияний

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Уральцы и пермяки смогут весь год наслаждаться небесными феериями Фото:

Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, все регионы Урала и Пермский край смогут в 2024 году наслаждаться полярными сияниями. Небесные шоу будут видны во всех городах, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

«Предполагается, что в 2024 году будет максимум солнечной активности, на Солнце будут постоянные пятна, вспышки, выбросы, все это будет способствовать полярному сиянию. Уже с конца января и в ближайшие месяцы у полярных сияний увеличится интенсивность, их можно будет увидеть во всех регионах Урала — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Югре, Пермском крае и, конечно, на Ямале. Думаю, весь год будем наблюдать шоу», — сказал Санакоев.

Новость по теме
Свердловчане запечатлели редкое природное явление в небе. Фото

Он посоветовал следить за прогнозом космической погоды, который регулярно публикуют ученые. В случае, если будет информация о предстоящей вспышке на Солнце, космической буре, выбросах плазмы и прочих неординарных вещах, можно смело предполагать, что случится северное сияние.

«Для его наблюдения лучше выезжать за пределы города, чтобы не мешала подсветка. Распознать полярное сияние можно с помощью современных смартфонов: просто навести телефон на северную часть неба и сфотографировать. Человеческий глаз в темноте плохо различает цвета, а камера смартфона приспособлена для ночной съемки. И если на фото проявятся характерные для сияния разноцветные „шторки“, значит, вам повезет увидеть само шоу», — посоветовал Санакоев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, все регионы Урала и Пермский край смогут в 2024 году наслаждаться полярными сияниями. Небесные шоу будут видны во всех городах, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «Предполагается, что в 2024 году будет максимум солнечной активности, на Солнце будут постоянные пятна, вспышки, выбросы, все это будет способствовать полярному сиянию. Уже с конца января и в ближайшие месяцы у полярных сияний увеличится интенсивность, их можно будет увидеть во всех регионах Урала — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Югре, Пермском крае и, конечно, на Ямале. Думаю, весь год будем наблюдать шоу», — сказал Санакоев. Он посоветовал следить за прогнозом космической погоды, который регулярно публикуют ученые. В случае, если будет информация о предстоящей вспышке на Солнце, космической буре, выбросах плазмы и прочих неординарных вещах, можно смело предполагать, что случится северное сияние. «Для его наблюдения лучше выезжать за пределы города, чтобы не мешала подсветка. Распознать полярное сияние можно с помощью современных смартфонов: просто навести телефон на северную часть неба и сфотографировать. Человеческий глаз в темноте плохо различает цвета, а камера смартфона приспособлена для ночной съемки. И если на фото проявятся характерные для сияния разноцветные „шторки“, значит, вам повезет увидеть само шоу», — посоветовал Санакоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...