Астроном Санакоев предсказал регионам Урала год полярных сияний

Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, все регионы Урала и Пермский край смогут в 2024 году наслаждаться полярными сияниями. Небесные шоу будут видны во всех городах, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.
«Предполагается, что в 2024 году будет максимум солнечной активности, на Солнце будут постоянные пятна, вспышки, выбросы, все это будет способствовать полярному сиянию. Уже с конца января и в ближайшие месяцы у полярных сияний увеличится интенсивность, их можно будет увидеть во всех регионах Урала — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Югре, Пермском крае и, конечно, на Ямале. Думаю, весь год будем наблюдать шоу», — сказал Санакоев.
Он посоветовал следить за прогнозом космической погоды, который регулярно публикуют ученые. В случае, если будет информация о предстоящей вспышке на Солнце, космической буре, выбросах плазмы и прочих неординарных вещах, можно смело предполагать, что случится северное сияние.
«Для его наблюдения лучше выезжать за пределы города, чтобы не мешала подсветка. Распознать полярное сияние можно с помощью современных смартфонов: просто навести телефон на северную часть неба и сфотографировать. Человеческий глаз в темноте плохо различает цвета, а камера смартфона приспособлена для ночной съемки. И если на фото проявятся характерные для сияния разноцветные „шторки“, значит, вам повезет увидеть само шоу», — посоветовал Санакоев.
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