Астроном Санакоев предсказал регионам Урала год полярных сияний

10 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Уральцы и пермяки смогут весь год наслаждаться небесными феериями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, все регионы Урала и Пермский край смогут в 2024 году наслаждаться полярными сияниями. Небесные шоу будут видны во всех городах, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «Предполагается, что в 2024 году будет максимум солнечной активности, на Солнце будут постоянные пятна, вспышки, выбросы, все это будет способствовать полярному сиянию. Уже с конца января и в ближайшие месяцы у полярных сияний увеличится интенсивность, их можно будет увидеть во всех регионах Урала — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Югре, Пермском крае и, конечно, на Ямале. Думаю, весь год будем наблюдать шоу», — сказал Санакоев. Новость по теме Свердловчане запечатлели редкое природное явление в небе. Фото Он посоветовал следить за прогнозом космической погоды, который регулярно публикуют ученые. В случае, если будет информация о предстоящей вспышке на Солнце, космической буре, выбросах плазмы и прочих неординарных вещах, можно смело предполагать, что случится северное сияние. «Для его наблюдения лучше выезжать за пределы города, чтобы не мешала подсветка. Распознать полярное сияние можно с помощью современных смартфонов: просто навести телефон на северную часть неба и сфотографировать. Человеческий глаз в темноте плохо различает цвета, а камера смартфона приспособлена для ночной съемки. И если на фото проявятся характерные для сияния разноцветные „шторки“, значит, вам повезет увидеть само шоу», — посоветовал Санакоев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благодаря солнечной активности, которая достигнет максимума, все регионы Урала и Пермский край смогут в 2024 году наслаждаться полярными сияниями. Небесные шоу будут видны во всех городах, рассказал URA.RU инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «Предполагается, что в 2024 году будет максимум солнечной активности, на Солнце будут постоянные пятна, вспышки, выбросы, все это будет способствовать полярному сиянию. Уже с конца января и в ближайшие месяцы у полярных сияний увеличится интенсивность, их можно будет увидеть во всех регионах Урала — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Югре, Пермском крае и, конечно, на Ямале. Думаю, весь год будем наблюдать шоу», — сказал Санакоев. Он посоветовал следить за прогнозом космической погоды, который регулярно публикуют ученые. В случае, если будет информация о предстоящей вспышке на Солнце, космической буре, выбросах плазмы и прочих неординарных вещах, можно смело предполагать, что случится северное сияние. «Для его наблюдения лучше выезжать за пределы города, чтобы не мешала подсветка. Распознать полярное сияние можно с помощью современных смартфонов: просто навести телефон на северную часть неба и сфотографировать. Человеческий глаз в темноте плохо различает цвета, а камера смартфона приспособлена для ночной съемки. И если на фото проявятся характерные для сияния разноцветные „шторки“, значит, вам повезет увидеть само шоу», — посоветовал Санакоев.