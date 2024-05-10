10 мая 2024
09 мая 2024

В небе над Челябинской областью заметили редкое природное явление. Фото

Жители Челябинской области наблюдали в небе северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Северное сияние наблюдали и жители соседних регионов (фото из архива) Фото:

Жители Челябинской области вечером 10 мая наблюдали в небе северное сияние, вызванное обрушившейся на Землю магнитной бурей. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Сильные магнитные бури. Вечером 10 мая примерно в 23:40 в Челябинске можно было наблюдать северное сияние», — рассказали URA.RU читатели.

Свидетелями редкого природного явления стали также жители Сосновского, Кизильского районов, Южноуральска, Миасса, Копейска, Чебаркуля. Северное сияние наблюдали и в поселке Аркаим. Кадрами природного явления жители региона делились в социальной сети «ВКонтакте». Аналогичное природное явление вечером 10 мая заметили жители Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

Северное сияние вызвано начавшейся на Земле очень сильной магнитной бурей G4. Шторм может продолжаться от 20 до 40 часов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Северное сияние из-за обрушившейся на землю магнитной бури жители Челябинской области наблюдали в ночь на 20 апреля. Тогда северное сияние также окрасило небо в яркие цвета Владимирской, Нижегородской и Вологодской областей.

Жители Сосновского района стали свидетелями северного сияния вечером 10 мая
Жители Сосновского района стали свидетелями северного сияния вечером 10 мая
Это кадры с заповедника «Аркаим», где тоже наблюдали 10 мая редкое природное явление
Это кадры с заповедника «Аркаим», где тоже наблюдали 10 мая редкое природное явление

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Жители Челябинской области вечером 10 мая наблюдали в небе северное сияние, вызванное обрушившейся на Землю магнитной бурей. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Сильные магнитные бури. Вечером 10 мая примерно в 23:40 в Челябинске можно было наблюдать северное сияние», — рассказали URA.RU читатели. Свидетелями редкого природного явления стали также жители Сосновского, Кизильского районов, Южноуральска, Миасса, Копейска, Чебаркуля. Северное сияние наблюдали и в поселке Аркаим. Кадрами природного явления жители региона делились в социальной сети «ВКонтакте». Аналогичное природное явление вечером 10 мая заметили жители Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Северное сияние вызвано начавшейся на Земле очень сильной магнитной бурей G4. Шторм может продолжаться от 20 до 40 часов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Северное сияние из-за обрушившейся на землю магнитной бури жители Челябинской области наблюдали в ночь на 20 апреля. Тогда северное сияние также окрасило небо в яркие цвета Владимирской, Нижегородской и Вологодской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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