Поисковики из ЯНАО обнаружили останки девяти бойцов ВОВ

Поисковый отряд из Красноселькупского района ЯНАО завершил весеннюю экспедицию «Вахта памяти». В составе сводной группы ими были подняты останки девятерых солдат Красной армии в Ростовской области.
«Красноселькупский поисковый отряд „Поиск“ имени Л.Ф. Речкиной проверил на наличие останков территорию в 800 квадратных метров Шолоховского района в Ростовской области. Двое представителей отряда приняли участие в подъеме останков бойца состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Всего сводный поисковой отряд поднял 9 бойцов», — сообщается в telegram-канале районных властей. Также поисковики обнаружили несколько исторических артефактов.
Годом ранее бойцы поискового отряда имени Ивана Путилина из Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили останки 15 солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Поиск проходил в поселке Кузьмичи Волгоградской области.
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Поисковый отряд из Красноселькупского района ЯНАО завершил весеннюю экспедицию «Вахта памяти». В составе сводной группы ими были подняты останки девятерых солдат Красной армии в Ростовской области. «Красноселькупский поисковый отряд „Поиск“ имени Л.Ф. Речкиной проверил на наличие останков территорию в 800 квадратных метров Шолоховского района в Ростовской области. Двое представителей отряда приняли участие в подъеме останков бойца состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Всего сводный поисковой отряд поднял 9 бойцов», — сообщается в telegram-канале районных властей. Также поисковики обнаружили несколько исторических артефактов. Годом ранее бойцы поискового отряда имени Ивана Путилина из Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили останки 15 солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Поиск проходил в поселке Кузьмичи Волгоградской области.