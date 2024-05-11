Как уберечься от комаров, мошкары и клещей: что делать при укусе

Момент укуса комара можно не почувствовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весной просыпается природа, в том числе комары, мошкара и клещи. Эти кровососущие насекомые легко могут испортить отдых на даче или на природе. Комары назойливые, а место после их укуса долго чешется. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний — боррелиоза и энцефалита. Мошка лезет в глаза, уши и больно кусается. При этом момент укуса комара, клеща и мошки можно даже не почувствовать. Как обезопасить себя и детей от укусов этих кровососущих — в материале URA.RU.

Как защититься от комаров и мошкары

Чтобы защититься от этих кровососущих стоит носить одежду, которая максимально прикрывает тело и обязательно светлого цвета;

Можно пользоваться фумигаторами, которые эффективно уничтожают насекомых. Но вещества, которые выделяют эти средства, могут оказывать негативное воздействие на домашних животных, а при частом и длительном применении — и на людей. Эксперты не советуют включать эти приспособления на всю ночь в комнате, которая не проветривается, особенно, если в ней спят дети. Использовать фумигаторы допускается как разовый метод для быстрого уничтожения комаров;

Используйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых, но делайте это четко по инструкции.

Используйте народные средства — комары не любят запах гвоздики, лаванды, полыни, герани, можжевельника;

Помещения стоит проветривать в темноте, не включая в них свет, так как комары летят как раз на него;

Если на окнах и дверях нет защитной сетки, то их лучше держать закрытыми.

На лето на окна стоит установить москитные сетки, чтобы комары не попали в дом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Как защититься от клещей

Клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, поэтому к обработке дачи или загородного дома стоит отнестись серьезно. Особенно в тех случаях, кода участок находится около леса. Обработкой стоит заняться сразу, как только сойдет снег.

Зимой клещи прячутся в палых листьях и жухлой траве, весной выползают наружу в поисках жертвы. Поэтому желательно весной собирать и сжигать весь прошлогодний мусор, либо сделать из него компостную яму и превратить в удобрение — из-за высокой температуры насекомые неизбежно погибнут.

Обработать дачу от клещей стоит сразу после схода снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы клещи не попадали с соседних участков, можно создать для них непреодолимое препятствие. Для этого достаточно участок по периметру обвести полосой из щебня, песка или опилок шириной не менее 50 сантиметров. Желательно вдоль границ участка высадить растения, запах которых отпугивает паразитов — это мята, розмарин, базилик, а также полынь, пижма, лаванда, бархатцы, хризантемы.

Чтобы защитить себя от клещей во время прогулки в лес, старайтесь надевать одежду из плотной гладкой ткани светлого оттенка, закрывать руки до кистей и ноги до ступней, воротник должен плотно обхватывать шею. Обувь также выбирайте закрытую — сапоги или ботинки, в голенища заправьте брюки. Одежду желательно обработать репеллентом. При сухой погоде средство сохраняет свои свойства в течение нескольких дней.

Перед походом в лес обработайте одежду репеллентами, но делайте это строго по инструкции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Первая помощь при укусе

Независимо от вида насекомого, место укуса стоит промыть водой с мылом и обработать трехпроцентным раствором перекиси водорода, либо спиртовым раствором или настойкой календулы. Место покраснения, при наличии зуда, можно смазать противовоспалительной мазью. Также допускается приложить лед, солевую или содовую примочку, холодный компресс из чая, отвара мяты или коры дуба, смазать пастой с ментолом.

Срочно обратитесь к врачу, если вас укусил клещ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Срочно следует обращаться к врачу после укуса насекомых, если:

У человека появилась выраженная аллергическая реакция: одышка, отек лица, горла, учащение сердцебиения, слабость, потеря сознания;

Оса, пчела или шмель укусили маленького ребенка.

Укус был в области рта или в области глаз.

На теле больше десяти укусов пчелы или осы.

После укуса раздулись лимфатические узлы, поднялась температура, появилась тошнота, рвота, плохое самочувствие.

Укусил клещ.

На месте укуса появилась и не спадает опухоль размером более десяти сантиметров.

Симптомы после укуса усиливаются в течение долгого времени.