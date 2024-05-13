ГИБДД изменила пропускной режим на шоссе Тюнина в Кургане

13 мая 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Ограничения на трассе связаны с паводковой обстановкой в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение по шоссе Тюнина из села Кетово в сторону Кургана для машин высокой проходимости 14 мая будет открыто с 07:00, а не с 09:00. Об этом предупредили специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Движение на шоссе Тюнина в сторону Кургана по одной полосе для автомобилей высокой проходимости, с клиренсом более 195 мм будет открыто 14 мая с 07:00 до 16:00 (а не с 9:00 до 16:00, как сообщалось ранее)», — написано в telegram-канале ведомства. С 16:00 до 22:00 проезд по дороге на одной из полос будет отрыт со стороны Кургана в сторону Кетово. Движение разрешено для автомобилей с указанными техническими характеристикам, предупреждают полицейские. На шоссе частично сняли ограничения утром 13 мая. К вечеру на трассе перекрыли движение на час раньше установленного срока из-за непогоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение по шоссе Тюнина из села Кетово в сторону Кургана для машин высокой проходимости 14 мая будет открыто с 07:00, а не с 09:00. Об этом предупредили специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «Движение на шоссе Тюнина в сторону Кургана по одной полосе для автомобилей высокой проходимости, с клиренсом более 195 мм будет открыто 14 мая с 07:00 до 16:00 (а не с 9:00 до 16:00, как сообщалось ранее)», — написано в telegram-канале ведомства. С 16:00 до 22:00 проезд по дороге на одной из полос будет отрыт со стороны Кургана в сторону Кетово. Движение разрешено для автомобилей с указанными техническими характеристикам, предупреждают полицейские. На шоссе частично сняли ограничения утром 13 мая. К вечеру на трассе перекрыли движение на час раньше установленного срока из-за непогоды.