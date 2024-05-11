У побережья Курил произошло землетрясение

11 мая 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Эпицентр в 278 км на юго-запад от острова Кунашир (фото из архива) Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Утром 11 мая вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Землетрясение началось в 03:47 по московскому времени. По словам Семеновой, которые приводит РИА Новости, эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир. Очаг располагался на глубине 58 км. Толчки населением не ощущались, отметила Семенова. Не объявлялась и тревога цунами. Два месяца назад, в марте, сильное землетрясение произошло в префектуре Фукусима в Японии. Магнитуда составила 5,7 балла. Тогда была объявлена угроза цунами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 11 мая вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Землетрясение началось в 03:47 по московскому времени. По словам Семеновой, которые приводит РИА Новости, эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир. Очаг располагался на глубине 58 км. Толчки населением не ощущались, отметила Семенова. Не объявлялась и тревога цунами. Два месяца назад, в марте, сильное землетрясение произошло в префектуре Фукусима в Японии. Магнитуда составила 5,7 балла. Тогда была объявлена угроза цунами.