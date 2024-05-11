У побережья Курил произошло землетрясение

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Клипарт, море
Эпицентр в 278 км на юго-запад от острова Кунашир (фото из архива) Фото:

Утром 11 мая вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Землетрясение началось в 03:47 по московскому времени. По словам Семеновой, которые приводит РИА Новости, эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир. Очаг располагался на глубине 58 км.

Толчки населением не ощущались, отметила Семенова. Не объявлялась и тревога цунами.

Два месяца назад, в марте, сильное землетрясение произошло в префектуре Фукусима в Японии. Магнитуда составила 5,7 балла. Тогда была объявлена угроза цунами.

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Утром 11 мая вблизи побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Землетрясение началось в 03:47 по московскому времени. По словам Семеновой, которые приводит РИА Новости, эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир. Очаг располагался на глубине 58 км. Толчки населением не ощущались, отметила Семенова. Не объявлялась и тревога цунами. Два месяца назад, в марте, сильное землетрясение произошло в префектуре Фукусима в Японии. Магнитуда составила 5,7 балла. Тогда была объявлена угроза цунами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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